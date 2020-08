Chanel Totti: dopo la foto di Gente su Telegram messaggi inquietanti

Chanel Totti, la figlia 13enne di Francesco Totti e Ilary Blasi deve affrontare le conseguenze della pubblicazione della foto su Gente.

Unimamme, la storia che vi stiamo per raccontare ci aiuta a capire, ancora di più, quali possono essere le conseguenze di una scarsa attenzione alla tutela dei minori sui media. La vicenda affonda le sue radici nella pubblicazione in prima pagina della foto con lato b in evidenza di Chanel Totti.

Chanel Totti: nuovo problema riguardo la sua immagine

Chanel Totti, come saprete, è la figlia 13enne di Francesco Totti e Ilary Blasi, entrambi personaggi pubblici di grande visibilità. Quest’estate Gente ha messo in copertina la ragazzina, oscurandone il viso ma con il lato b in evidenza.

Subito è scoppiata la polemica, a cui hanno partecipato anche i genitori di Chanel, che hanno difeso la figlia sui social. Ora però la vicenda, dopo la segnalazione all’ODG, ha avuto un seguito. Su Telegram è comparso un nuovo gruppo con questo titolo: “Condividere foto porche di ragazze, oltre a quelle del fisico mozzafiato della mamma Ilary e della figlia Chanel”.

Come forse avrete intuito all’interno si tratta di un gruppo dove gli appartenenti commentavano in modo molto esplicito e volgare il fisico di questa ragazzina: “io me la farei” è uno di questi.

A denunciare l’accaduto è la pagine Instagram I have a voice.

“All’interno di questo gruppo, secondo le testimonianza, circolano le immagini anche della madre Ilary e altre foto di carattere pornografico e pedopornografico di altre ragazze, associate ai relativi profili Instagram delle vittime” si legge nel messaggio. Nel gruppo ci sono anche diverse foto attribuite a Chanel anche se non sono veramente sue.

“Ecco cosa porta la sessualizzazione delle bambine e giovani ragazzine. Ecco cosa porta sbattere in prima pagina il lato B di una 13enne” scrivono su I have a voice.

Anche il Moige aveva alzato la voce sul comportamento di Gente, ritenendolo inaccettabile e perverso. Successivamente il gruppo Telegram è scomparso, forse per evitare eventuali rappresaglie legali. I genitori di Chanel, comunque, sono stati avvisati. La community ha precisato che in Italia, ogni anno in Italia, agiscono 21 mila pedofili, mentre 80 mila persone vanno a fare turismo sessuale nei paesi poveri.

Unimamme, voi avete seguito questa vicenda? Cosa ne pensate?

