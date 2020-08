Totti ed Ilary Blasi hanno replicato dopo giorni alla foto della figlia pubblicata sul settimanale. Ecco perchè hanno ritardato nella loro risposta.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato delle polemiche che sono sorte a seguito della foto che il settimanale Gente ha pubblicato della figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi, Chanel.

La foto della 13enne di spalle in costume vicino al papà ha scatenato tantissime polemiche ed una risposta al vetriolo da parte dei suoi famosi genitori.

Totti ed Ilary: ecco perchè hanno replicato alla foto della figlia

Il Corriere della Sera ha svelato un retroscena sulla risposta che Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno dato in merito alla foto della figlia pubblicato sul noto settimanale. La coppia è intervenuta pubblicato un messaggio e la foto incriminata con una faccina arrabbiata dopo qualche giorno dall’uscita del giornale.

All’inizio, come riferito dalla fonte, sia Ilary e sia Francesco non volevano rispondere lasciando che la cosa scemasse da sola per non andare ad alimentare ulteriori polemiche, cattiverie o calunnie. In seguito hanno però cambiato idea: “Un comportamento a cui poi ha fatto posto la consapevolezza che una copertina così non poteva passare sotto silenzio, col timore che il silenzio potesse essere considerato anche un assenso”.

Anche le reazioni dei fan li avrebbero spinti a rispondere: “Dopo che l’hashtag #ChanelTotti è stato a lungo tra le prime tendenze di Twitter, la coppia ha deciso di rispondere, sempre attraverso i social network, manifestando tutto il proprio disappunto”.

Sulla vicenda sono intervenuti in tanti, oltre i numerosi fan della coppia che hanno evidenziato quanto poco sia stato corretto pixellare il volto di Chanel e però mettere in evidenza il suo lato b, anche alcuni personaggi famosi.

Tra di loro anche la figlia di un’altra coppia di vip, Aurora Ramazzotti, che nel passato ha subito il confronto con la bellissima mamma, Michelle Hunziker: “Questa cosa ha inciso indelebilmente sulla mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso”, ha scritto Aurora su Instagram.

Anche il direttore di Gente ha poi risposto: “Sono molto dispiaciuta e amareggiata…Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l’intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo”.

Voi unimamme avete seguito questa vicenda? Cosa ne pensate? Ilary e Totti hanno fatto bene a rispondere?