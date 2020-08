Cristina Marino al top a 3 mesi dal parto svela il suo segreto

Cristina Marino pubblica alcune foto sul suo account Instagram a pochi mesi dal parto.

Unimamme, tra le neomamme che hanno appena partorito troviamo anche Cristina Marino, mamma di Nina Speranza, la bimba avuta da Luca Argentero.

Cristina Marino e il suo post parto

Cristina Marino è diventata da poco mamma della piccola Nina, che ora ha già 3 mesi. La piccola è venuta alla luce il 20 maggio scorso. I genitori: gli attori Luca Argentero e Cristina Marino avevano annunciato l’importante avvenimento con una foto di tutti e 3 sui social.

Nelle sue storie la 29enne neomamma aveva spiegato: “non nego che farò di tutto per tornare in forma quanto prima. Mi dicono: ‘Immagino non allatti!’, Sbagliato! Allatto. Se una si sente di allenarsi, fa bene a farlo, quando una mamma è felice, il bambino è felice”.

La Marino ha voluto aggiornare tutti i suoi 413 mila fans circa la sua alimentazione. “Non è un brunch misero, non sono deperita come vedete, sono in forma, anche perché una persona che non mangia o non mangiava non può fare l’allenamento che faccio io, quindi il mio messaggio non è mangiate poco, ma mangiate bene, motivo per cui su Bifancyfit ci sono dei piani nutrizionali, non delle diete.



•SALTY• #3monthspostpartum



“Cerchiamo di consigliare una sana e corretta alimentazione, non una dieta”.

Di recente la Marino ha postato alcune foto in cui la si vede in forma perfetta a soli 3 mesi dal parto e così ha voluto dare qualche consiglio a tutte le sue followers, suggerendo di non eccedere col cibo prima e dopo il parto, ma di mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato. L’attrice consiglia anche di tornare a fare attività sportiva non appena ricevuto l’ok del medico.

Infine Cristina Marino invita tutte le mamme e aspiranti tali a mangiare bene e farlo con costanza. Nelle ultime foto in bikini la Marino, come accennato, è veramente splendida, quindi è plausibile che molte donne seguano i suoi consigli.

Unimamme, voi cosa ne pensate? Avreste detto che ha partorito solo 3 mesi fa? Noi vi lasciamo con qualche consiglio sull’alimentazione in gravidanza.

