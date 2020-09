Pesticidi nelle banane: le marche di cui diffidare e quelle migliori

Un test ha valutato diverse marche di banane per cercare la presenza dei pesticidi al loro interno. Si tratta di uno studio svizzero.

Una rivista svizzera, la K-Tipp, si occupa di analizzare diversi prodotti in modo da informare i consumatori sulla qualità effettiva di alcuni articoli che si trovano sul mercato (alimentari e non alimentari). In questo modo il consumatore sa cosa acquista e sa anche cosa non acquistare.

Questa volta il test ha preso in esame diversi marchi di banane per vedere se al loro interno ci sono tracce di pesticidi. Questo test arriva dopo quello pubblicato sulla rivista de il Salvagente che riguarda il latte artificiale.

Pesticidi nelle banane: i risultati di un recente test

Il test è stato condotto in Svizzera e le banane analizzate sono di 16 marchi differenti. Gli esperti hanno cercato se sono presenti tracce di pesticidi che vengono usati nella coltivazione del frutto e fanno all’interno dell’alimento contaminandolo.

Tra i vari marchi c’erano anche quelli provenienti da agricolture biologiche; ecco quali sono:

Chiquita

Coop elvetica Primagusto

Coop prix garantie

Banane bio di Coop

Fyffes Colombia di Volg

Rainforest Alliance Aldi

Max Havelaar di Coop

M-Check WWF Bananas di Migros

Tucán Colombia Rainforest Alliance di Lidl

Banane bio di Globus

Migros Demeter

Banane bio Fairtrade di Migros

Banane bio di Aldi

Banane bio di Lidl

Rainforest Alliance di Denner

M-Budget di Migros

Analizzando i risultati è stato possibile affermare che ben 7 marchi di banane sono contaminati da pesticidi, anche se bisogna anche dire che sono tutti al di sotto dei valori stabiliti dalla legge, ma ci sono.

Le peggiori sono, sempre secondo il test svizzero:

Coop elvetica Primagusto che arrivano dalle Canarie.

Tucán Colombia Rainforest Alliance vendute alla Lidl

Colombia Rainforest Alliance vendute alla Lidl M-Check WWF Bananas di Migros

Rainforest Alliance di Aldi

Max Havelaar di Coop

Fyffes Colombia di Volg

Coop (Priz Garantie)

C’è da sottolineare che etichette come quella di Rainforest Alliance, che garantisce la sostenibilità economica del prodotto, non vieta però i trattamenti post-raccolta delle banane (che nel biologico invece sono proibiti).

Le banane della Chiquita sono risultate prive di qualsiasi traccia di pesticida come anche quelle dei marchi biologici.

Voi unimamme cosa ne pensate di questo test? Che marca di banane comprate? Purtroppo la loro buccia non è sufficiente per proteggerli dai pesticidi, anche perchè la maggior parte sono quelli che si trovano nel terreno.

