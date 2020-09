Tavolette di cioccolato di nuovo sotto accusa: il richiamo è urgente

E’ stato necessario effettuare il richiamo di alcuni lotti di tavolette di cioccolata. L’allerta alimentare riguarda due lotti, ecco quali sono.

Arriva il richiamo di un prodotto che piace a molti soprattutto ai bambini. Si tratta di alcune tavolette di cioccolato che presentano un grave rischio per la salute del consumatore. Ricordiamo che i rischiamo sono necessari e devono essere anche tempestivi. Purtroppo, i produttori non si accorgono subito di un’eventuale problema e per questo ci sono i richiami.

LEGGI ANCHE: BARRETTE ENERGETICHE CONTAMINATE: URGENTE IL RICHIAMO DAL MERCATO

Dopo il richiamo della cioccolata venduta a marchio Conad ecco che arriva quello di un’altra grande azienda di distribuzione, Bennet.

Allerta alimentare: il richiamo di alcuni lotti di cioccolata

Sul sito della Bennet è stata pubblicata una nota che riguarda il richiamo di un lotto di cioccolata che viene venduta nei loro supermercati. Si tratta di due lotti del prodotto “Ovomaltine Cioccolato 100g“. Come nel caso precedente anche questa volta la cioccolata è stata prodotta in Svizzera ed il rischio è di tipo fisico. Pezzi di plastica al suo interno.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : Ovomaltine Cioccolato 100g

: Ovomaltine Cioccolato 100g Marchio del prodotto : Ovomaltine

: Ovomaltine Nome o ragione sociale dell’OSA : WANDER AG, FABRIKSTRASSE 10 , 3176 NEUENEGG, SVIZZERA

: WANDER AG, FABRIKSTRASSE 10 , 3176 NEUENEGG, SVIZZERA Lotti di produzione : 1328913 A; 1328913 B

: 1328913 A; 1328913 B Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: WANDER

LEGGI ANCHE: RICHIAMO FARINA PER RISCHIO CHIMICO | MARCA E LOTTO | FOTO

Nome del produttore : WANDER

: WANDER Sede dello stabilimento : FABRIKSTRASSE 10 , 3176 NEUENEGG, SVIZZERA

: FABRIKSTRASSE 10 , 3176 NEUENEGG, SVIZZERA Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 08/05/2021

: 08/05/2021 Descrizione peso/volume di vendita: Tavolette da 100g

LEGGI ANCHE: ALLERTA ALIMENTARE: SALSA DI SOIA RICHIAMATA URGENTEMENTE DAL MERCATO

Il prodotto è stato già ritirato dagli scaffali, quindi quelle che sono in vendita sono tutte buone. L’allerta alimentare è destinata al consumatore che deve controllare quelle che ha in casa. Se dovessero corrispondere ad uno dei due lotti indicati il prodotto non deve essere consumato. In caso si volesse una sostituzione dell’articolo o un rimborso è necessario recarsi al punto vendita portando la cioccolata, ma non c’è bisogno dello scontrino fiscale.

Nella nota è indicato un numero di telefono al quale rivolgersi in caso si abbia la necessità di ricevere ulteriori informazioni: “0471-344306 da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00″.

Voi unimamme consumate queste tavolette di cioccolata? Cosa ne pensate dei vari richiami? Bennet ha una sezione dedicata ai richiami sul suo sito, dov’è in passato è stato pubblicato anche quello che riguarda un lotto di farina.