Seth Cohen e Blair Waldorf genitori bis nella vita reale: “E’ bellissimo”

Leighton Meester e Adam Brody sono diventati genitori per la seconda volta. I due attori sono felicissima, ma anche molto riservati.

Per chi segue o in passato ha seguito due delle serie televisive più amate, The O.C. e Gossip Girl, saprà che due degli attori protagonisti fanno ormai coppia fissa da diversi anni. Nel 2013, Adam Brody (Seth Cohen di The O.C) e Leighton Meester (la Blair Waldorf di Gossip Girl) hanno una relazione stabile tanto da essersi sposati ed aver già messo su famiglia.

I due attori hanno già una bambina ed in questo anno hanno allargato la loro famiglia. Per il momento niente foto su Instagram, come hanno fatto altri vip, come ad esempio Vittorio Grigolo, tenore ed ex direttore artistico di Amici.

Adam Brody e Leighton Meester genitori bis: “E’ un maschietto ed è un’amore”

Adam Brody e Leighton Meester sono diventati genitori per la seconda volta. E’ stato Brody a dare la notizia attraverso uno show “The Fun Time Boys Game Night Spectacular” su Twitch ha sorpreso tutti dando una bella notizia: “Cosa è cambiato dall’ultima volta che sono stato ospite in questo show? È cambiato il fatto che ho un altro bambino. È un maschietto ed è meraviglioso. Un amore di bambino“.

Per il momento sappiamo solo che si tratta di un maschietto e che sia la mamma e sia il piccolo sono in buona salute. Per il nome dovremmo aspettare.

Il nuovo arrivato ha una sorella maggiore, Arlo Day, nata il 4 agosto 2014 ad un anno dal loro matrimonio che si è celebrato durante una cerimonia a porte chiuse nel 2014. I due si sono conosciuti sul set del film “Scusa mi piace tuo padre” girato nel 2011.

La coppia è molto riservata, della loro vita privata si sa veramente poco. Infatti, anche la gravidanza non è stata annunciata sui social, come hanno fatto ad esempio Katy Perry ed Orlando Bloom, ma è trapelata al seguito della pubblicazione di alcune foto che mostravano l’attrice con il pancione mentre era a passeggio con il marito.

Adam, prima di trovare l’amore con Leighton, è stato fidanzato per molto tempo con la collega di The O.C. che interpretava Summer, Rachel Bilson.

Visualizza questo post su Instagram Me and my hero #readyornotmovie Un post condiviso da Leighton Meester (@itsmeleighton) in data: 21 Ago 2019 alle ore 12:05 PDT

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa coppia? Sapevate che i due attori hanno due figli? Noi gli facciamo tanti auguri.