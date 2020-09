Paola Frizziero è diventata mamma: l’annuncio della sorella | FOTO

Lieto evento per Paola Frizziero, ex star di Uomini e Donne, l’annuncio della sorelle della mamma su Instagram.

Unimamme, oggi vi diamo una buona notizia riguardante una ex star del programma Uomini e Donne. Stiamo parlando di Paola Frizziero.

Paola Frizziero da showgirl a mamma

Forse ricorderete Paola Frizziero, uno dei volti più amati dal pubblico dello show Uomini e Donne. Nella stagione 2005/2006 fu la scelta di Salvatore Angelucci e nel 2007/2008 tornò come tronista venendo però rifiutata da Carmine Fummo.

A ogni modo la lieta notizia è che la Frizziero ha partorito e si tratta di un fiocco azzurro, condiviso dalla sorella Aurora sul suo account Instagram. Ormai però sono diversi anni che la Frizziero è uscita dai circuiti del mondo dell’intrattenimento.

L’ex volto di Uomini e donne era sparita anche dai social per poi riapparire sul canale Youtube della Onlus San Mattia per raccontare la sua conversione alla fede. La showgirl ha dichiarato che 3 anni fa ha perso suo padre a causa della Sla e che questo l’ha spinta a prendere decisioni più serie.

Il piccolo è figlio del marito Francesco che la Frizziero ha incontrato a Gerusalemme. La coppia si è sposata l’anno scorso, esattamente il 26 aprile scorso a Napoli e ora la famiglia si è decisamente allargata. Del marito ha detto in una rara intervista rilasciata a una Onlus e citata su Fanpage: ” Lui mi stava alle calcagna. Volevo stare in grazia di Dio, ma non mi ha mai mollata. Ero antipatica, lui mi sopportava. Gli rispondevo male, lui mi sopportava. Gli proponevo cose assurde, lui mi sopportava. Ho pensato che da tanta costanza sarebbe uscito qualcosa di buono“.

Alla fine, con l’aiuta di un terapeuta e del padre spirituale la Frizziero ha deciso di fidanzarsi. A dare la notizia della gravidanza era stata la Frizziero stessa lo scorso maggio.

Unimamme, noi siamo liete per questa nascita e facciamo gli auguri alla mamma e al papà. Voi eravare al corrente della nascita? Noi vi lasciamo con Katy Perry che mostra il suo corpo dopo il parto.

