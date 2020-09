Quali sono i libri da far laggere ai bambini che vanno dai 6 ai 9 anni? Considerando che è una fase più adulta, ci sono tantissime scelte da sperimentare.

Cosa far leggere ai bambini un pò più grandicelli? Che ardua domanda! In una società in cui a leggere sono sempre meno persone, è davvero difficile introdurre i bambini a questo intrattenimento.

Ormai la tecnologia ha preso il sopravvento su ogni cosa e i piccoli hanno moltissime distrazioni, tanto che la lettura viene relegata a una cosa noiosa che fanno fare le maestre a scuola.

Purtroppo con il passare del tempo, il mondo dell’editoria non è riuscito a stare al passo con i tempi facendosi sovrastare da tutto ciò che si è sviluppato in questi anni.

Ma leggere è importante perché permette ai bambini di sviluppare fin da piccoli non solo la loro mente, ma anche la fantasia e capacità fondamentali per la crescita futura: quali l’attenzione, la logica, l’avere un vocabolario ampio.

Come si è visto in alcuni articoli precedenti prima dei sei anni è fondamentale che siano gli stessi genitori ad avvicinare i bambini al mondo dei libri. Ovviamente per attirare la loro attenzione è bene sfruttare testi colorati, con molti disegni e che al tatto comunichino qualcosa al bambino.

Dai sei anni in poi però la situazione cambia radicalmente perché il bambino, frequentando la scuola elementare, inizia a leggere da solo.

Ma quali sono i libri che si addicono di più a questa età?

Libri per bambini: cosa leggere ai piccoli dai 6 ai 9 anni

Allo stesso modo di alcuni giochi, come ad esempio le costruzioni, leggere sviluppa la mente non solo agli adulti, ma anche ai bambini.

LEGGI ANCHE: Lettura e bambini: meglio gli e-book o libri di carta per farli leggere?

Per questo motivo adesso che il bimbo è in grado di leggere, è fondamentale ancora di più accompagnarlo in questa avventura.

Nelle età trattate in precedenza erano i genitori a leggere le fiabe o favole al bambino nella speranza di attrarre con il loro tono della voce il piccolo.

Si è visto anche che era fondamentale cercare qualcosa in cui il piccolo si immedesimasse, in modo tale da trovare una vicinanaza con il protagonista o i protagonisti della storia.

La stessa cosa vale per i bambini dai sei anni in su. Ora sono loro i padroni di cosa leggere e per questo grande importanza hanno le copertine più sono colorate e più attirano il piccolo.

Anche al suo interno il testo non deve essere scritto in minuscolo, ma con dei bei caratteri grandi in modo tale che il bimbo non si trovi in difficoltà nella lettura.

LEGGI ANCHE: Libri illustrati per bambini: ecco i migliori per iniziare a leggere

Inoltre questo è un momento particolare per la sua crescita perché imparare a leggere oltre ad essere una cosa super divertente e anche importante farla bene.

Il consiglio è quello di mettersi accanto al bimbo quando inizia a leggere una storia così che declamando ad alta voce sarà lui a raccontarvi cosa accadrà – invertendo i ruoli – e prenderà più confidenza con il testo scritto.

Leggere ad alta voce è importantissimo, soprattutto per quei bambini che presentano difficoltà di pronuncia o un pò di balbuzie.

Infine quali libri acquistare? Di certo è importante che questi testi raccontino una storia avventurosa e avvincente, tale che sarà lo stesso bambino a voler continuare l’opera per vedere come va a finire.

In questo momento li si potrebbe avvicinare anche alla lettura dei fumetti e il primo fra tutti che viene in mente adatto a questa età è proprio quello di Topolino.

Le sue imprese e peripezie, insieme con i suoi amici, da sempre conquistano i piccoli e sono un ottimo passo per farli avvicinare a questo mondo.

LEGGI ANCHE: Libri per bambini: cosa far leggere ai bambini di due anni?

E voi unimamme che libri avete comprato ai vostri piccoli a questa età?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS