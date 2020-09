“Sono stata molestata a 8 anni”: racconto shock di una famosa showgirl

Enrica Bonaccorti si confessa in diretta su Rai Uno. Le sue parole lasciano tutti di stucco, ecco cosa la presentatrice ha raccontato.

Da qualche settimana è iniziato il programma condotto da Eleonora Daniele, Storie Italiane, durante la trasmissione vengono trattati molti temi, alcuni molto importante. in un’ultima puntata, la Daniele ha invitato come ospite una donna che, quando aveva solo 13 anni, ha subito violenze sessuali da parte di un prete di 40 anni.

LEGGI ANCHE: MOLESTIE VERBALI ALLE DONNE IN STRADA: MULTE FINO A 1500 EURO | FOTO

In studio, sempre come ospite della Daniele anche Enrica Bonaccorti che dopo aver sentito parlare Giada a voluto condividere un episodio molto simile a quello dell’altra ospite che l’ha segnata profondamente e che per anni ha tenuto nascosto.

Enrica Bonaccorti, “Sono stata molestata”: il racconto della sua infanzia

Enrica Bonaccorti ha fatto una confessione shock mentre era ospite nella trasmissione di Eleonora Daniele, Storie Italiane. Ha infatti raccontato un episodio intimo e doloroso del quale non ha mai voluto parlare per timore di una risonanza mediatica che non sarebbe riuscita a sopportare.

LEGGI ANCHE: “IN PASSATO HO SUBITO MOLESTIE SESSUALI”: LA CONFESSIONE SHOCK DI NANCY BRILLI (FOTO)

La Bonaccorti ha raccontato che quando aveva solo 8 anni, una bambina: “A me è successo qualcosa di molto simile a quello che racconti, ne avevo 8 di anni, non si riesce a dirlo neanche alla persona più giusta che sarebbe la madre. Anche in quei momenti rimani bloccata, non riesci a fare nulla, sei congelata. E resti congelata anche nella mente“.

Un segreto che ha portato dentro di se per tantissimi anni anche perchè all’inizio pensava che fossero cose non importanti: “Non sono rimasta traumatizzata per le mie brutte esperienze. Sono figlia di una cultura che all’epoca dava per scontato certe cose. Non basta dare un calcio per difendersi, specie se si hanno otto anni e chi abusa è un adulto”.

LEGGI ANCHE: CHANEL TOTTI: DOPO LA FOTO DI GENTE SU TELEGRAM MESSAGGI INQUIETANTI

A molestarla quando aveva 8 anni, non è stato un parente, ma una persona che era vicino alla famiglia, che frequentava la sua casa ed a volte rimanevano da soli: “Sono stata molestata da persone molto vicine alla mia famiglia, persone i cui nomi non potevano mai essere pronunciati”.

Voi unimamme cosa ne pensate delle dichiarazioni della Bonaccorti?