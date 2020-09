Di giochi per bambini ne esistono a bizzeffe, ma ci sono quelli di un tempo che trasmettono loro molti benefici e innumerevoli valori.

Giocare è importantissimo, soprattutto perché trasmette ai bambini una serie di valori e di benefici considerevoli che possono essergli d’aiuto anche durante il futuro.

Già in un articolo precedente si è parlato di quanto sia fondamentale fa giocare i bambini all’aperto insieme ad altri loro amichetti sia perché permette loro di svagarsi sia perché gli consente di stare a contatto con la natura.

Ai tempi di oggi, per i più piccoli il contatto con l’esterno è molto limitato, soprattutto perché ci sono tante attività da poter fare a casa e le più diffuse sono quelle che hanno a che fare con la play station, il tablet, lo smartphone.

Anche da questo punto di vista, si è già affrontato l’argomento in un articolo precedente in cui si sottolinea come sia importante che i genitori inizino a comprendere come funzionano determinati videogiochi, in modo tale da non bandirli totalmente nella vita del bambino.

Ma ciò che conta è l’approccio che i bambini hanno con queste nuove tecnologie e il consiglio è quello di farli avvicinare a ciò gradualmente e quando soprattutto sono un pò più grandi per comprendere meglio ciò che sono.

Proprio per questo si è scritto in un altro articolo che i bambini fino ai due anni è meglio tenerli lontani da queste tecnologie, in modo tale da fargli sviluppare il loro cervello in altro modo.

Giochi bambini: quali sono i benefici di quelli di un tempo?

Così è necessario far conoscere ai più piccoli i giochi di una volta. Quegli intrattenimenti che da bambini facevamo anche noi e che ci facevano divertire tantissimo.

Innumerevoli sono i giochi che vengono in mente come: acchiapparella, il lupo mangia frutta, nascondino, il gioco della sedia. Tutti passatempi che permettono ai bimbi di attivare la loro mente e imparare cose nuove e originali.

Uno dei valori più importanti che deriva da alcuni giochi come questo è quello della semplicità. Il bambino si rende conto che basta poco per divertirsi insieme ai suoi amici senza dover ricorrere a passatempi costosi e troppo complicati.

Altro beneficio che deriva dai giochi di una volta è quello di riscoprire gli spazi comuni. Che sia il giardino di casa propria o quello del condominio è importante che il bambino prenda confidenza con questi, in modo tale da trascorrere il tempo in modo diverso e fare nuove amicizie.

I giochi di un tempo attivano la mente e soprattutto la fantasia, per vincere è necessario trovare delle soluzioni fantasiose a cui gli altri bambini ancora non hanno pensato. Ad esempio con il nascondino, per arrivare alla vittoria, è necessario essere più furbi degli altri e trovare un nascondiglio comodo ma allo stesso tempo impossibile da reperire.

Un altro beneficio che può derivare da questi passatempi è quello di mettersi alla prova. Il bimbo è costretto a superare i propri limiti sia se vuole partecipare al gioco sia se vuole arrivare in finale. Fare ciò gli permette di conoscere meglio se stesso e le sue paure, così qualora ci fossere potrebbe superarle.

Grazie a questi giochi, il bimbo inizia a imparare delle regole e a rispettare il proprio turno sia nell’osservare gli altri sia quando gli viene spiegato come funziona il nuovo intrattenimento.

Anche la riscoperta del tempo ha un ruolo fondamentale, ai tempi d’oggi i bimbi sono abituati ad avere organizzato ogni minuto della loro vita, invece è giusto che imparino cosa sia la noia e nel caso provvedere ad eliminare il sentimento.

Infine come si diceva all’inizio, i giochi di un tempo permettono al bambino di fare suo uno spazio nuovo, dove la natura fa da padrone. In questo modo venire a contatto con piante, fiori e alberi può essergli solo d’aiuto sia perché respira un’aria sana e pulita sia perchè potrebbero attivargli la curiosità e soprattutto la capacità di prendersi cura dell’ambiente in cui vive.

E voi unimamme quali benefici pensiate possono trasmettere i valori di un tempo?

