Moda in gravidanza: ecco come vestirsi in questo periodo prendendo qualche spunto dallo stile impeccabile di tutte le celebrità.

I nove mesi di gravidanza sono un periodo particolare per tutte le donne, il corpo cambia di mese in mese e i vestiti che un tempo stavano bene non entrano più.

Ma come fare per essere sempre alla moda e impeccabili, come un tempo?

Esistono alcuni trucchetti che possono rendere il vostro stile ancora più cool e intrigante come quello precedente alla gravidanza.

Ad esempio, in un articolo precedente, si è parlato della nuova linea di abbigliamento pensata solo per le mamme e creata dalla bellissima modella Bianca Balti, prendendo spunto dalla sua collezione si possono creare dei look davvero all’ultimo grido.

Quindi, finché si può, niente abiti premaman e niente acquisti superflui.

Infatti nei primi mesi di gravidanza, molte donne incinte riescono a sfruttare i vestiti di sempre, magari con qualche accortezza in più come ad esempio nell’utilizzo di maglie larghe o di pantaloni elasticizzati.

Sempre in uno scritto passato si è discusso di quali abiti fossero più comodi e più utili da utilizzare in questo periodo, ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso: essere belle, ma con dei vestiti un pò più confortevoli.

Per questo motivo, ci si potrebbe inspirare al look delle celebrità più note per creare stili diversi, colorati e al passo con le ultime tendenze.

Tra i tanti volti noti delle varie celebrità in gravidanza ci sono alcune donne incinte che spiccano rispetto ad altre sia per il loro stile sia per come abbinano i loro abiti.

Moda in gravidanza: ecco qualche spunto dalle celebrità

Uno dei primissimi volti che viene in mente quando si pensa ad abiti alla moda in gravidaza è proprio Kate Middleton.

LEGGI ANCHE: Vestirsi in gravidanza: ecco i consigli per il secondo trimestre

La duchessa è considerata una vera e propria regina di stile in qualsiasi tipo di apparizione pubblica si presenti, a maggior ragione durante le tre gravidanze.

Molti degli outfit che la futura regina ha utilizzato durante i nove mesi delle sue gravidanze sono stati così apprezzati dalle sue fan che in un batter d’occhio sono andati sold out.

Tra i tanti stili sfoggiati, Kate ha sempre ricercato la comodità, anche quando era presente a degli eventi importanti in cui doveva presenziare in quanto reale.

Durante le tre gravidanze, la Middleton ha previligiato abiti a palloncino, cioè stretti sopra sul seno e larghi sotto.

Ma allo stesso tempo anche ampie camicie e pantaloni elasticizzati per rendere l’outfit ancora più comoda.

LEGGI ANCHE: Vestirsi in gravidanza: ecco tutti i consigli per affrontare il terzo trimestre

Sulla stessa scia anche la cognata Meghan Markle ha preferito indossare abiti ampi sotto il seno, anche se l’ex attrice, ogni tanto, si è concessa qualche vestito un pò più stretto e succinto.

Forse, la moglie di Harry, in queste scelte, non ha rinunciato al suo sangue californiano dove, anche in gravidanza, molte star prediligono questo tipo di outfit, basti pensare alla discussa Kim Kardashian o alla giovane sorella Kylie.

Uno stile un pò più soft e elegante è quello di Blake Lively che nel corso delle tre gravidanze è stata più volte eletta come regina di stile.

I suoi abiti colorati e vivaci sono ancora nelle mente di tutte quelle donne incinte che vogliono imitare il suo stile. Anche la Lively ha preferito utilizzare più abiti che pantaloni o gonne.

Infine Katy Perry, da poco neomamma, ha sfoggiato nei nove mesi della gravidanza uno stile eclettico e pieno di colori, molto vicino a quello che ha sempre indossato anche prima.

Insomma anche per le mamme celebs, la parola d’ordine è comodità e sembra che gli abiti larghi e super vivaci vincano su ogni cosa!

LEGGI ANCHE: Gravidanza: tutti i trattamenti da fare e non per sentirsi sempre al top

E voi unimamme a quale celebrità vi siete ispirata per i nove mesi di gravidanza?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS