Chi è questo bel bambino? Oggi è un sex symbol tra i più amati

Su Instagram la foto di uno dei sex symbol più amati d’Italia. Riuscite a riconoscerlo? No, allora leggete chi è.

Molti vip, più o meno noti al grande pubblico, amano condividere con i loro fan molti momenti della propria giornata attraverso i loro social. Foto, video, stories del presente, ma molto spesso anche del passato.

Le foto del personaggio famoso da piccolo riscuote sempre tanto successo ed i fan cercano, nei commenti di trovare le somiglianze anche con i figli, se ne ha. Dopo Elettra Lamborghini ecco un’altra foto di un bel bambino vestito a festa, lo avete riconosciuto?

Stefano De Martino: la foto di quando era un bambino

Si tratta dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e poi conduttore di Made in Sud, il programma di comici che andava in onda su Rai Due e poi anche di Stasera tutto è possibile ereditato da Amadeus. Stiamo parlando di Stefano De Martino, che un poco di tempo fa ha aperto al scatola dei ricordi mostrando ai fan una sua foto di quando era piccolo.

Stefano De Martino oltre per la sua bravura come ballerino e per la sua bellezza, fisico statuario e faccia d abravo ragazzo, è conosciuto anche per la sua ex moglie molto famosa, la showgirl argentina Belen Rodriguez. Dalla loro relazione è nato un bellissimo bambino Santiago che è amato da entrambi i genitori ed il piccolo sembra essere anche molto felice.

Pochi giorni fa, Stefano ha festeggiato il suo compleanno con degli amici, ma anche con Santiago. I due sono molto legati e ultimamente hanno anche preso parte ad un progetto insieme. Hanno infatti doppiato lo stesso film d’animazione, “Arctic Avventura Glaciale“. In questo film Stefano doppia la volpe artica, ma c’è una sorpresa: “Il personaggio da piccolo ha la voce di Santiago”.

Ritornando alla foto, non notate una somiglianza con Santiago? Nello scatto Stefano aveva solo 4 anni e sembra anche un poco timido davanti alla macchina fotografica. Con un perfetto look natalizio, pantaloni rossi e maglione decorato con fantasie geometriche bianche, rosse e verdi, e con una posa da modello, mani in tasca e sorriso poco accennato.

Guardando bene il taglio degli occhi sembra che sia molto simile a quello di Santiago, anche le labbra e le guance sembrano uguali.

Voi unimamme cosa ne pensate? Stefano somiglia a Santiago o il piccolo somiglia di più alla sua mamma?

