Giorgia Palmas parla del post parto: “La pancia ancora c’è, è giusto

Giorgia Palmas aggiorna le sue storie su Instagram parlando di un tema sensibile per molte donne.

L’ex velina Giorgia Palmas è diventata da poco mamma di una bambina di nome Mia avuta dal campione di nuoto Filippo Magnini.

Giorgia Palmas: il messaggio su Instagram

La showgirl, che ora si gode la sua piccina insieme al compagno e alla figlia maggiore Sofia ha voluto lanciare un bel messaggio di sensibilizzazione utilizzando le storie del suo account Instagram.

La Palmas ha gà affrontato una gravidanza in passato, quella di Sofia, avuta da Davide Bombardini e che ora ha 12 anni e frequenta la prima media e forse per questo sa che il post parto è un periodo molto delicato per le mamme.

Così nelle sue storie ha voluto ringraziare tutti i suoi fan che le hanno fatto gli auguri e hanno lodato la sua forma fisica.

“Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi avete mandato, per tutte le domande a cui abbiamo risposto insieme a Fili, e per tutte le volte che mi avete scritto che sono già in forma, mi avete fatto i complimenti, vi ringrazio tantissimo e spero che a tutte le donne dopo il parto facciate gli stessi apprezzamenti, gli stessi complimenti, perché è una cosa molto importante.”

“Poi è anche giusto farvi capire qual è il suo essere in forma: è questo, la pancia ancora c’è un po’, non mi lamento per carità, ma è giusto dire che ognuno ha i suoi tempi, ci vuole del tempo per tornare in forma. Bisogna avere solo un po’ di pazienza e fare le cose con calma.”

“Care donne in attesa e che avete appena partorito, da parte mia di cuore, siete bellissime” ha ricordato la Palmas.

