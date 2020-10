Nina Moric, confessione shock di Carlos Maria: “Ho fatto un casino”

Nina Moric pubblica sui social una videochiamata con il figlio Carlos Maria. Il ragazzo è confuso e fa alcune affermazioni importanti.

In questi giorni è scontro social tra l’ex modella Nina Moric e l’ex marito Fabrizio Corona che si stanno accusando a vicenda mettendo al centro delle loro discussioni il figlio, Carlos Maria.

LEGGI ANCHE: NINA MORIC RIABBRACCIA CARLOS: “FINALMENTE È A CASA”

Le discussioni tra i due non finiscono, poche ore fa la Moric ha pubblicato un video nel quale il figlio rivela la sua verità sul padre facendo delle affermazioni molto forti.

Nina Moric e la videochiamata con Carlos Maria, alla fine c’è anche Corona

Nina Moric ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video del figlio nel quale Carlos ammetterebbe che il padre, Fabrizio Corona, sta mentendo anche sulla sua condizione di salute. Il ragazzo appare anche un poco confuso e dice: “Io Carlos Maria, vorrei essere sincero su tutto questo. Mi sento una schifezza perchè ho combinato un casino. Mio padre non ha il coronavirus, è tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma. Io amo da morire mia mamma e darei la mia vita per lei. So che alcuni non mi crederanno e altri si, ma questo vabbè, io non sono nessuno per dirvi niente, io sono solo una persona e sono molto arrabbiato. Mi verrebbe da ammazzare tutti, ma non lo faccio perchè sarei una schifezza, quindi non lo faccio, non ammazzo nessuno. Io devo solo andare avanti nella mia vita e cercare di fare del bene”.

LEGGI ANCHE: FABRIZIO CORONA E NINA MORIC TELEFONATA SCHOCK: “TI FRACASSEREI LA TESTA”

Carlos, come lui stesso afferma, è seguito da uno psichiatra e che il padre gli somministra dei psicofarmaci che non dovrebbe prendere perchè ha paura che lui di ca la verità.

Carlos è evidentemente frastornato e confuso, ammette di non aver mai visto la madre per terra drogata e di tornare sempre dal padre perchè ha pietà e vorrebbe che cambiasse.

Sembra che la Moric stia facendo un interrogatorio al figlio che conferma anche che il padre lo picchia. Verso la fine del video, Carlos mostra anche il padre che però non reagisce alle accuse ed interviene solo per dire al figlio “fidati di me“.

LEGGI ANCHE: NINA MORIC, L’APPELLO DISPERATO AL FIGLIO CARLOS: “VORREI CHE FOSSI QUI”

Carlos conferma la sua intenzione di andare a vivere con la madre e che vorrebbe anche andare via dall’Italia, in un poste nel quale nesso lo conosce e sopratutto senza usare i social.

Sotto il video sono tanti i commenti di persone che gli chiedono di smetterla di strumentalizzare il ragazzo solo per i loro comodi, invitandoli ad avere cura di lui.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa ultima pagine di questa vicenda? Cosa ne pensate?