Nina Moric riabbraccia Carlos: “Finalmente è a casa”

Nina Moric felicissima sui social, dopo la pubblicazione di una telefonata terribile dell’ex Fabrizio Corona.

Solo qualche giorno fa Nina Moric aveva pubblicato sul suo profilo Instagram delle conversazioni con l’ex Fabrizio Corona nelle quali interveniva anche Carlos maria, il figlio.

LEGGI ANCHE: FABRIZIO CORONA E NINA MORIC TELEFONATA SCHOCK: “TI FRACASSEREI LA TESTA”

Il ragazzo le chiedeva di poter tornare a casa ed ammetteva di essere manipolato dal padre. Corona e Carlos, il giorno dopo, hanno smentito tutto con un video, ma la Moric ha presentato una denuncia alla Questura di Milano contro l’ex.

Nina Moric e Fabrizio Corona: la gioia dell’ex modella sui social

Ieri pomeriggio la Moric ha annunciato, sempre sui social, che Carlos Maria è tornato a casa: “Finalmente è tornato“. Il ragazzo ha 18 anni, compiuti da poco, è dunque tornato dalla madre che è felicissima come si può vedere dalle sue stories su Instagram. Nelle storie di Nina Moric il letto pronto nella sua cameretta, con il gattino pronto a fargli compagnia, e alcuni video in cui madre e figlio scherzano insieme. Immagini che non si vedevano da molto tempo.

LEGGI ANCHE: NINA MORIC RIMPROVERA IL FIGLIO CARLOS MARIA “VERGOGNATI PER QUELLO CHE DICI”

L’ex modella era molto preoccupata per il figlio, secondo lei Corona aveva dei “comportamenti lesivi” sulla “salute” del figlio tra cui “gravi costrizioni psicologiche”. L’Adnkronos ha rintracciato il legale della Moric il quale ha raccontato della querela: “La denuncia-querela è per le minacce che lui (Fabrizio Corona, ndr) le avrebbe fatto per mezzo del telefono. Nina ha prodotto dei file audio delle registrazioni delle telefonate con contenuti allarmanti che il figlio Carlos le faceva soprattutto nelle ore notturne, di nascosto dal padre che lo controllava continuamente. Questi file audio sono stati consegnati alla Procura con la richiesta di procedere nel caso fossero riscontrati dei reati. Carlos spesso chiamava la madre lamentandosi di non voler andare a ‘Verissimo’ o di non voler fare video e audio che gli venivano richiesti dal padre”.

LEGGI ANCHE: NINA MORIC RIVEDE IL FIGLIO CARLOS PER IL SUO COMPLEANNO: LA REAZIONE E’ COMMOVENTE

Dall’altra parte, l’avvocato di Corona smetisce tutto: “Può fare quello che vuole, ormai denunciare Corona è diventato uno sport nazionale. Quante volte uno dice una cosa che non pensa perché magari è innervosito, è evidente che ci sarà stato un alterco tra padre e madre”.

Poi aggiunge: “Sono senza parole e come me anche Fabrizio sono padre e marito anche io e trovo assurdo che una vicenda così intima finisca sui social. Ormai qualunque cosa dice Fabrizio diventa un caso, se Fabrizio starnutisce c’è un uragano, una cosa che dice in un momento di arrabbiatura sui giornali diventa una ‘gravissima minaccia”. Per poi concludere parlando di Carlos: “Come sta il figlio con Fabrizio lo vedono tutti sui social, è maggiorenne. Chi ci rimette da tutta questa storia è proprio il ragazzo che non è più un bambino”.