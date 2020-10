Francesco Totti svela come Maria De Filippi e Maurizio Costanzo abbiano avuto un ruolo decisivo nella sua vita.

Unimamme, di recente Francesco Totti ha perso il padre Enzo, deceduto a causa di alcune patologie tra cui la Covid- 19.

Francesco Totti: le sue rivelazioni

Il campione gli aveva dedicato un commovente messaggio sui social, ora però l’ex capitano della Roma ha rilasciato un’intervista su Vanity Fair in cui parla dei suoi trascorsi scolastici e della sua famiglia.

Totti, che non si è mai distinto per la passione nello studio, ha raccontato: ““Mi hanno bocciato in terza media e non ero un granché”. Totti però aggiunge che si trattò di una trappola, che aveva concordato in anticipo un tema per l’esame, ma che all’ultimo momento gli fecero delle domande diverse. “Sappiamo che il calcio ti porta via tanto tempo e così ti chiediamo di preparare qualche argomento a scelta” così Totti si preparò studiando molto, ma quando lo interrogarono su qualcosa di diverso fallì e venne bocciato.

Quando poi gli hanno chiesto cosa sia davvero importante per lui l’ex punta della Roma ha risposto: “Oltre ai figli e la famiglia?“. Totti ha anche parlato di un incontro gli ha cambiato la vita, ma non è stato quello con Ilary Blasi.

“Ero permaloso. E non conoscevo né l’ironia né l’autoironia. Recriminavo su tutto. Poi ho avuto un incontro che mi ha cambiato la prospettiva delle cose. Qualcuno mi ha suggerito che l’ironia che mi avrebbe reso l’esistenza più leggera e poteva essere un’alleata in più: Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.” Per sua stesssa ammissione da allora è cambiato molto.

Infine Totti ha ammesso un suo grande timore: “La paura di morire. È una paura che condivido con miliardi di persone. Prima o poi, purtroppo, tocca a tutti”.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste parole riportate su Oggi? Noi vi lasciamo con Totti che è andato a incontrare una ragazza svegliatasi dal coma dopo un suo messaggio.

