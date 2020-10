Oggi è un giorno importante per Chiara Ferragni, compie gli anni una persona a lei cara che lei ha deciso di celebrare con numerose foto del passato e del presente.

Oggi è un giorno speciale per i Ferragnez, perché un membro della loro famiglia compie gli anni.

Stiamo parlando di Marina di Guardo, la mamma scrittrice dell’influencer Chiara Ferragni.

Chi è Marina di Guardo

Marina di Guardo è nata il 29 ottobre del 1961 sotto il segno dello scorpione da una famiglia di origini siciliane. Mamma Marina è una scrittrice, ha infatti dato alle stampe 4 romanzi: L’inganno della seduzione, non mi spezzi le ali, com’è giusto che sia, la memoria dei corpi. Gli ultimi due sono stati pubblicati con Mondadori.

Prima di diventare scrittrice Marina di Guardo ha avuto il ruolo numero due della casa di moda Bluemarine. Oltre a Chiara ha avuto alte due figlie dal marito Marco: Valentina e Francesca, l’ultima dentista come il papà. Valentina invece è una influencer come la sorella maggiore. Marina di Guardo si è separata quando la figlia maggiore aveva 15 anni.

Spesso nelle interviste la donna ha ricordato la duraseparazione, ma lei e l’ex marito sono in buoni rapporti. Vive a Cremona, ma è una mamma molto presente nella vita delle figlie. Quando è nato Leone non ci ha pensato un momento a correre in America per assistere la figlia e aiutarla col nipotino.

Nel 2018 ha partecipato a Bake Off con il suo compagno Antonio, ma non si sa se i due sono ancora insieme, perché la mamma di Chiara Ferragni ci tiene alla riservatezza. Anche lei ha un account Instagram, non seguito come quello della figlia maggiore, ma che vanta 550 mila followers. Usa i social per pubblicizzare il suo lavoro e posta anche foto della famiglia e dell’infanzia delle figlie.

Le piace molto viaggiare e infatti ha anche un blog di viaggi. Oggi Chiara Ferragni l’ha ricordata nelle sue storie con una serie di immagini e auguri “we love you so much” le ha scritto (noi ti amiamo tanto).

Unimamme, voi conoscevate già Marina di Guardo? Noi vi lasciamo con mamma Marina che svela il sesso del secondo figlio dei Ferragnez.

