Santi presenta l’inedito Bonsai nella prima puntata del live a X Factor, ecco il testo e il video del brano.

Il cantante Santi, nome d’arte di Filippo Santi, si è esibito ieri sera nella prima puntata dei live di X Factor 2020 per la squadra Under Uomini, capitanata dalla giudice Emma Marrone.

Santi ha presentato il suo brano inedito Bonsai. Era stato scelto da Emma per l’onestà, qualità apprezzata anche da Mika nell’esibizione di ieri sera: “Dentro di te c’è una grinta che forse avevo sottovalutato“, ha detto il giudice al giovane musicista. Ecco il testo e il video del brano.

Santi: il brano inedito per la prima puntata dei live di X Factor

Il testo di Bonsai

Il tuo cuore è un frigo e io mi ci infilo

Chissà se te ne accorgerai

C’è sempre un motivo per fare schifo

Anche quando non lo sai

Mangio patatine Pai

E poi

Poi non mi ricordo mai

Vado a fare un giro che poi ci arrivo

Ho provato un ristorante thai

Ho trovato un libro ora ci scrivo

Quello che non dico mai

E tu ancora non lo sai

Io non mi ricordo mai

Non l’ho messa l’acqua nel bonsai

Ecco perché non cresce mai

E chi ci crede più

Che siamo unici e speciali

Se siamo così uguali

Tu dimmi quando sali, sali

Così ci penso su

E a volte piango a volte rido

Pure quando mi dirai

Che ti scrivo senza un motivo

Ma tanto non mi ascolti mai

Quei biglietti per Shangai

Ci gioco ancora e tu lo sai

Non l’ho messa l’acqua nel bonsai

Ecco perché non cresce mai

E chi ci crede più

Che siamo unici e speciali

Se siamo così uguali

Tu dimmi quando sali, sali

Così ci penso su

Sai le piante hanno il potere di leggere il silenzio

Non sia mai

Hai mai provato ad ascoltare

Ad ascoltare

Ecco perché non cresci mai

E chi ci crede più

Che siamo unici e speciali

Se siamo così uguali

Tu dimmi quando sali, Sali

E voi unimamme, avete assistito all’esibizione di Santi, vi è piaciuta? Cosa ne pensate?

