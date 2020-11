By

Da oggi è possibile chiedere il bonus di 500 euro che servirà alle famiglie. Un incentivo per lavorare e studiare meglio anche se da casa.

Da oggi è possibile richiedere un bonus di 500 euro valido per l’acquisto di pc e tablet da parte della famiglie, delle piccole e medie imprese e delle micro Imprese.

LEGGI ANCHE: NUOVO BONUS BABYSITTER: CHI PUÒ CHIEDERLO E COME OTTENERLO

Di seguito vi spieghiamo come richiederlo e come sfruttarlo.

Bonus 500 per le famiglie: chi più chiederlo e come ottenerlo

Dopo la crescita dei contagi nel nostro paese è stato emanato un altro decreto per evitare la risalita della curva dei contagi. Tra le misure restrittive viene incoraggiato il lavoro da casa e molte scuole sono chiuse, per questo motivo gli studenti si trovano a seguire le lezioni on line.

LEGGI ANCHE: BONUS BICI E MONOPATTINI: 3 NOVEMBRE CLICK DAY PER OTTENERE I 500 EURO

Per lavorare e studiare da casa nel migliore dei modi è necessario oltre ad avere un pc o tablet anche una buona connessione ad internet.

Da oggi, 9 novembre 2020, le famiglie che hanno un basso reddito, con ISEE non superiore a 20,000 euro possono richiedere un bonus pari a 500 euro. In questo modo si potranno avere degli sconti sull’abbonamento ai servizi di connettività a banda larga ed un PC o tablet che rispetta tutti i requisiti previsti da Infratel.

Il bonus, in un successivo momento, verrà esteso anche a chi ha un ISEE inferiore a 50.000 euro e per le micro, le piccole e medie imprese. Questo tipo di voucher sarà di 200 euro da utilizzare solo per la connessione ad internet, l’arrivo è previsto verso la fine dell’anno.

Come richiedere il bonus?

Per richiedere il bonus si deve prima di tutto accertarsi che l’ operatore partecipi all’iniziativa ed è accreditato presso Infratel Italia. Bisogna munirsi di un documento d’identità, del codice fiscale e un’autocertificazione in cui si certificherà di avere un reddito ISEE inferiore a 20.000 Euro.

LEGGI ANCHE: TUTTI I BONUS 2020 CHE POSSONO INTERESSARE LE MAMME

Dove richiedere il bonus

Per richiedere il bonus ci si vede rivolgere direttamente agli operatori telefonici che si stanno attivando per rendere ufficiali le promozioni. Consultare le pagine web dell’operatore scelto per avere informazioni dettagliate.

Vi ricordiamo che il bonus potrà essere usato solo per le nuove attivazioni ed i nuovi contratto e che avranno validità di un anno. Alla fine dell’anno di contratto si potrà devidere se continuare o meno.

Inoltre, non è possibile usare il bonus intero per l’uso di internet, ma bisogna scegliere anche un table o un pc.

Voi unimamme userete il bonus?