Francesco Totti: “Posso far finta di star bene…”. La dedica del calciatore al padre scomparso un mese fa.



La morte di un genitore è un dolore che ci si porta dietro a lungo. Così è anche per Francesco Totti, l’ex calciatore della Roma che aveva dedicato un post di addio al padre su Instagram, a pochi giorni dalla morte.

Era il 14 ottobre scorso e Totti scriveva un commovente saluto a suo papà Enzo, a due giorni dalla scomparsa, il 12 ottobre. Un addio pieno di dolcezza e riconoscenza per gli insegnamenti che il padre gli aveva dato. Una vera e propria lettera a cuore aperto. Ora, a un mese di distanza, Totti ha voluto ricordare ancora il padre. Ecco cosa ha pubblicato di nuovo su Instagram.

Francesco Totti e la commovente dedica al padre

“Mi manchi“. Non poteva esserci messaggio più eloquente come quello di pubblicare una foto del padre, accompagnata dalla celebre canzone di Fausto Leali. Così Francesco Totti ha voluto ricordare suo papà Enzo, a un mese dalla morte. Pubblicando una story sul social con la stessa foto di lui bambino in braccio al padre che aveva già postato un mese fa. Un’immagine molto dolce, in cui Enzo Totti tiene in braccio un piccolo Francesco, di pochi anni, mentre sono al mare in estate.

Eloquente il verso della canzone di Fausto Leali che Totti ha scelto per accompagnare la foto: “Posso fra finta di star bene, ma mi manchi…“. Dice tutto, senza bisogno di tante parole.

Qui sotto, la foto di Francesco Totti bambino in braccio al padre Enzo, mentre erano in vacanza al mare, che il calciatore ha pubblicato oggi nelle stories di Instagram per ricordare il padre Enzo a un mese dalla scomparsa. Nel tag la canzone “Mi manchi” di Fausto Leali, che fa da colonna sonora all’immagine. Un dolce ricordo da parte del campione di quel padre che tanto gli ha insegnato nella vita.

Nella lettera aperta che Francesco Totti aveva scritto per salutare il padre a pochi giorni dalla morte, il calciatore aveva sottolineato l’importanza dei valori che suo padre gli aveva trasmesso. “Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio!!“.

Un messaggio che si rinnova con quel “mi manchi” che Totti ha inviato oggi al padre.

