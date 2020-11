Il Collegio 5: anticipazioni sulla quarta puntata e novità sul cast

By

In onda questa sera Il Collegio 5: le anticipazioni sulla quarta puntata e alcune novità sul cast. Cosa bisogna sapere.

C’è grande attesa per la nuova puntata de Il Collegio 5, quinta edizione del docu-reality di successo ambientato in una scuola di altri tempi, in onda su Rai 2 ogni martedì sera dalle 21.20. L’edizione di quest’anno è ambientata nel 1992, una scuola molto diversa da quella di oggi.

Siamo arrivati alla quarta puntata de Il Collegio 5 che si annuncia ricca di sorprese, con l’annuncio di alcune novità sul cast. Ecco cosa bisogna sapere.

Il Collegio 5: le anticipazioni sulla quarta puntata

Dopo una terza puntata movimentata, c’è grande curiosità tra il pubblico del docu-reality Il Collegio 5 per scoprire cosa succederà questa sera. Nella puntata precedente abbiamo visto scoppiare una rivolta, scatenata da alcuni studenti, che non ha permesso ai professori di terminare le lezioni. Gli studenti indisciplinati che hanno scatenato la ribellione sono stati: Aurora Morabito, Marco Crivellini, Simone Bettin e Giulio Maria Scarano.

Tra i ribelli, l’espulsione è toccata ad Aurora Morabito, anche perché si è macchiata di una gravissimo atto di indisciplina nei confronti del preside Bosisio, mandandolo a quel paese.

Gli altri studenti fautori della rivolta potrebbero essere i prossimi espulsi. Nel frattempo, Giulia Matera e Alessandro Andreini sono stati eletti i migliori studenti.

Riguardo alle anticipazioni della quarta puntata di questa sera, i prossimi espulsi potrebbero essere proprio Marco Crivellini e Simone Bettin, due degli studenti autori della rivolta della scorsa settimana e già frequenti disturbatori delle lezioni.

Tra le novità già anticipate, infatti, si parla dell’arrivo di due nuovi studenti nel cast. Se questa indiscrezione verrà confermata lo sapremo solo guardando la puntata di stasera.

L’altro appuntamento da non perdere è quello con gli esami di metà corso in cui gli studenti dovranno cimentarsi per le prossime pagelle. Chi supererà gli esami nelle materie di studio sarà al sicuro dal rischio di espulsione e potrà indossare la giacca rossa, la nuova divisa scolastica.

Inoltre, gli studenti saranno impegnati nella realizzazione di un videoclip sulle note della celebre canzone di Luca Carboni “Ci vuole un fisico bestiale”, successo del 1992. Gli studenti faranno anche una gita fuori porta, alla scoperta di Anagni e dello storico palazzo di Bonifacio VIII.

In questa puntata, poi, tornerà nelle vesti di Preside Paolo Bosisio, che nella scorsa puntata era stato sostituito dalla professoressa Maria Rosa Petolicchio, insegnante di Matematica e Scienze.

Dove e quando guardare Il Collegio

La quarta puntata de IL Collegio 5 si può guardare su Rai 2 dalle ore 21.20, sia sul secondo canale che sul 502, versione HD, del digitale terrestre. Il docu-reality può essere seguito anche in diretta streaming sulla piattaforma web RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si possono guardare le puntate de Il Collegio in un secondo momento, in differita.

Che ne pensate unimamme? Anche voi guarderete Il Collegio 5 stasera?

