L’ex campione Francesco Totti condivide con i fan alcune riflessioni dopo un brutto periodo.

Unimamme, di recente il grande calciatore nostrano Francesco Totti si è ammalato e, come altri vip suoi coetanei, ha voluto condividere con i suoi fan alcune impressioni.

Francesco Totti: aggiornamenti sulla sua salute

In questo periodo infatti, sempre più spesso, stiamo assistendo, attraverso i social, alle testimonianze dirette di personaggi del mondo dello spettacolo e simili su una malattia che sta causando moltissime vittime.

Su Instagram, l’ex calciatore della Roma ha scritto un messaggio che ha ricevuto 346 mila Like e quasi 10 mila messaggi di sostegno e incoraggiamento come “forza capitano”,”daje cap”, “sei una roccia”.

Ecco che cosa ha scritto l’ex capitano della Roma: “Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene.

Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il COVID e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano”.

“La diagnosi è stata un colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2! “

Totti ha raccontato che grazie alla tempestività della diagnosi ha potuto curarsi a casa, senza necessità di ricovero. Con il suo post l’ex calciatore ha voluto ringraziare i medici che si sono occupati di lui con solerzia, il prof. Alberto Zangrillo, la prof. Monica Rocco e la prof. Silvia Angeletti. Totti ha concluso così:

“Il COVID si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni“. Come saprete non è stato un periodo sereno per lui, ultimamente, dal momento che un mese fa circa ha perso suo padre, a cui era molto legato.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle sue parole? Noi vi lasciamo con il racconto di Aurora Ramazzotti sulla sua esperienza con la Covid – 19.

