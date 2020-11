Chi è questa bambina in foto? E’ una delle attrici italiane del momento

Chi è questa simpatica bambina nella foto? Oggi è un’attrice molto amata e desiderata anche per la sua simpatia oltre alla bellezza.

Riuscite a riconoscere questa bambina nella foto? Adesso è cresciuta e negli anni è diventata anche una delle attrici più richieste del cinema italiano. Un film nel quale ha recitato una parte ha vinto anche un Oscar.

L’avete riconosciuta? Ancora no, vi diamo un altro piccolo indizio, adesso ha lasciato da parte la carriera dell’attrice e si dedica molto alla televisione. La vediamo molto spesso nei programmi di Maria De Filippi con la quale è diventata amica.

Sabrina Ferilli: la simpatica foto da bambina

La bambina sorridente in foto e con aria spiritosa è l’attrice italiana Sabrina Ferilli. In questa simpatica foto la Ferilli ha un vestitino grigio e rosso e dei calzini bianche che arrivano quasi al ginocchio.

Una bella bambina simpatica e diverte che nel tempo è diventata una delle attrici italiane più richieste, desiderata dagli uomini ed apprezzata ed ammirata anche dalle donne.

Negli ultimi periodi la vediamo spesso come “spalla” di Maria De Filippi nei suoi programmi, da Amici di Maria De Filippi a Tu sì que vales. Oggi ha 56 anni, ma rimane una delle donne più belle.

Sabrina è sposata con il manager Flavio Cattaneo, ma non ha avuto figli e proprio su questo tema ha rilasciato alcune dichiarazioni ad un settimanale Tv Mia: “Non ho figli perché non ho voluto. Ho tentato di adottarne uno, ma non è andata. Non ne ho fatto una malattia“. Ha poi ribadito: “Quello che non ho avuto è perché non l’ho voluto. Volevo essere autonoma, e avere poca gente intorno, ma di qualità“.

Voi unimamme avete riconosciuto subito l'attrice?