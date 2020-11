Mamme vip e i loro cuccioli: da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker

Tante mamme vip hanno i loro animaletti da compagnia, vediamo insieme chi sono i più simpatici.

Unimamme, noi non smetteremo mai di ricordarvi quanto siano teneri, affettuosi e di compagnia i cani e di quanto amore possano dare a una famiglia o a una persona.

Vip amiche dei quattrozampe: 5 esempi eclatanti

Numerosissimi studi, nel corso degli anni, hanno attestato quanto siano importanti, questi animali, anche per il nostro equilibrio psicologico. Da una delle ultime ricerche è emerso che per i bambini, crescere con un cane aiuta lo sviluppo emotivo.

Non è però di studi e test di cui vi vogliamo parlare oggi, bensì delle mamme vip con i loro teneri quattrozampe.

Iniziamo da Michelle Hunziker, grandissima amante dei cani, che di quattrozampe ne ha addirittura tre. A far compagnia a lei e alle sue bambine Sole e Celeste ci sono i due barbonicini: Lilly e il suo cucciolo Leone. A completare il terzetto c’è anche il levrierino Odino, recente nuova entrata nella scuderia, un regalo per il marito Tomaso Trussardi. La Hunziker mostra i suoi amici con la coda spesso e non manca di dedicare loro cure e attenzioni, Lilly, Leone e ora Odino sono presenti nelle foto di famiglia più importanti e non si perdono una vacanza.

E passiamo a Chiara Ferragni, l’influencer da 21,9 miloni di fan, ha un debole per Matilda, il suo tenero bulldog francese di 10 anni. Qualche mese fa Matilda è stata molto male, le hanno trovato un tumore, ma grazie alle cure si è salvata e infatti la vediamo comparire spesso insieme alla sua padrone e al piccolo Leone negli scatti postati su Instagram.

Da parte sua mamma Alessia Marcuzzi ha recentemente accolto nella sua famiglia Brownie, un tenero cucciolo di barboncino.La sua è stata una decisione ponderata perché da bambina aveva due pastori tedeschi, la cui dipartita le ha causato molto dolore.

LEGGI ANCHE: MAMME VIP IN VACANZA COI FIGLI, DA CHIARA FERRAGNI AD ALENA SEREDOVA FOTO

Così la showgirl si era ripromessa di non prenderne altri, invece ora si è ricreduta per la gioia dei figli: Tommaso e Mia.

Solo pochi mesi fa Beatrice Valli ha festeggiato il battesimo della figlia minore Azzurra. Nella sua famiglia, che comprende anche Marco Fantini e i figli: Alessandro e Bianca, c’è posto anche per tre teneri cani: il chihuahua Pupa e il tenero Chico, un cane adottato da un canile e, infine il morbido Poppy. Tutti i cani sono grandi amici dei figli della Valli.

Sharon Fonseca, diventata da poco mamma di Blu Jerusalema, ha, insieme a Gianluca Vacchi, ben 3 cani: Attila, Mia e Gordo, quest’ultimo è il “preferito” di papà Vacchi, che gli ha aperto anche un profilo Instagram “personale”.

Unimamme, secondo voi quali sono i cani più simpatici?

LEGGI ANCHE: GIANLUCA VACCHI E SHARON FONSECA, LA FAMIGLIA: “IL NOSTRO MONDO”

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.