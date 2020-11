Fedez, 8 foto per commuovere Instagram: “lui cresce, io invecchio”

Fedez tenero papà condivide con i fan alcune foto di Leone quando era piccino.

Unimamme, i Ferragnez ci hanno abituati a tanti teneri siparietti famigliari, quindi è quasi come se, nonostante la celebrità, siano persone a noi vicine.

Fedez e suo figlio Leone: una storia piena d’amore

Federico Lucia, in arte il cantante Fedez, non è da meno della moglie imprenditrice digitale in quanto a condivisione di foto di famiglia, come avvenuto poche ore fa.

Fedez è diventato papà per la prima volta due anni fa con Leone, che ora ha 2 anni.

A fine ottobre i Ferragnez hanno annunciato di essere in attesa di una bambina, un fiocco rosa, evento peraltro predetto scherzosamente molto tempo fa dalla mamma di Chiara Ferragni, Marina di Guardo.

Di recente però Fedez ha pubblicato un post su Instagram che è piaciuto molto ai suoi 11 milioni e passa di fan, infatti in poco tempo ha ottenuto 384 mila Like e quasi mille messaggi di apprezzamento con cuori o frasi come: “che meraviglia”.

Fedez infatti ha condiviso due simpatici scatti di quando il figlio primogenito Leone aveva pochi mesi. Ecco che cosa ha scritto il cantante: “lui cresce, io invecchio”. Un utente gli ha risposto commentando: “Invecchia di più la ferry stai tranquillo”.

Fedez ha 31 anni ed è nato a Milano, la sua famiglia però, formata dal padre Franco Lucia e dalla mamma Annamaria Berrinzaghi, è originaria della provincia di Potenza. Da piccolo aiutava i genitori nel bar di famiglia, a 18 anni ha realizzato il suo primo ep e qualche anno dopo il suo primo album, il 6 maggio del 2017 ha chiesto la mano di Chiara Ferragni sul palco presso l’Arena di Verona.

Di recente, sia lui che la moglie sono stati premiati con l’Ambrogino d’oro, massima onoreficenza concessa dal Comune di Milano. Il motivo è il loro impegno durante i primi mesi della prima ondata della pandemia. Ora il rapper di Buccinasco è impegnato anche in una raccolta fondi per i lavoratori dello spettacolo, durante colpiti dalle chiusure per limitare i contagi.

Unimamme, a voi piacciono queste due immagini?

