Stasera va in onda la sesta puntata de Il Collegio 5. Le anticipazioni.

C’è grande attesa per la sesta puntata del docu-reality Il Collegio 5, in onda questa dalle 21.20 su Rai 2.

Mentre la Rai festeggia gli ottimi ascolti del programma tv, la quinta puntata ha raggiunto una media di oltre 2 milioni di spettatori con uno share dell’11,2%, professori e studenti aspettano il pubblico con lezioni, prove e sorprese della nuova puntata. Ricordiamo che questa edizione del Collegio è ambientata nel 1992.

Il Collegio 5: le anticipazioni della sesta puntata

La nuova settimana di studio inizierà con una lezione del professor Maggi sulla satira, mentre poco dopo il professor Carnevale inaugurerà la giornata dello studente, che quest’anno avrà come tema la lotta alla mafia e il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino. Come anticipa la Rai, nel suo comunicato stampa, i ragazzi parteciperanno in modo appassionato alla discussione e l’emotività sale alle stelle, arrivando a coinvolgere anche gli stessi professori.

La giornata terminerà con una grigliata preparata dal bidello Enzo, che sarà accompagnata da balli e canti.

Nelle giornate degli studenti del Collegio 5 si alterneranno lezioni di ballo, esercizi di creatività col professor Carnevale e il cineforum. La vera novità, tuttavia, sarà l’arrivo dei genitori di alcuni studenti, convocati direttamente dal Preside Paolo Bosisio.

Nel frattempo, continua la rivalità tra Alessandro Andreini e Andrea Di Piero, che per il primo si trasformerà in una vera e propria ossessione. Alessandro ritiene che i professori favoriscano il compagno a suo danno. Riuscirà il giovane romagnolo a contenere la sua gelosia?

Riepilogo della quinta puntata

La puntata della settimana scorsa è iniziata con la punizione assegnata dal Preside a Giulia Scarano, per via del suo comportamento irrequieto e talvolta irrispettoso. La ragazza è stata messa in isolamento, a riflettere sulle sue azioni. Non è l’unica cosa che ha fatto, tuttavia, Giulia ha anche imparato a memoria alcune terzine de II Canto della Divina Commedia. Questa circostanza le ha permesso di indossare l’ambita giacca rossa.

Il miglior alunno della settimana è stato Andrea di Piero. Nel frattempo, è arrivata una nuova supplente: la professoressa Roberta Barbiero, al posto di Raina. I collegiali hanno pensato tutto il tempo alla gita. Erano talmente agitati che non sono riusciti a contenere le loro emozioni. Per questo motivo il Preside è stato costretto a far restare al collegio Francati, Dago, Vavalà e Cristini. Durante la gita, però, è iniziata la rivalità di Andreini per Di Piero.

Dove e quando guardare Il Collegio

La sesta puntata de Il Collegio 5 si può guardare su Rai 2 dalle ore 21.20, sia sul secondo canale che sul 502, versione HD, del digitale terrestre. Il docu-reality può essere seguito anche in diretta streaming sulla piattaforma web RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si possono guardare le puntate de Il Collegio in un secondo momento, in differita.

Che ne pensate unimamme di questo docu-reality? Anche voi guarderete Il Collegio 5 stasera?

