Chi la bambina della foto? Oggi è una delle conduttrici italiane più amate

Chi è questa bellissima bambina nella foto? Oggi è una conduttrice italiana molto amata dal grande pubblico ed è una mamma.

Riuscite ad indovinare chi è la bambina nella foto? E’ una delle vip più amamte del piccolo schermo, con i suoi programmi intrattiene tantissime persone che la amano anche per la sua simpatia.

Allegra, vivace e piena di voglia di fare non si tira mai indietro di fronte alle sfide che riesce sempre a vincere, i suoi ultimi due programmi ne sono l’esempio. E’ anche mamma molto protettiva nei riguardi della figlia. Avete capito chi è? No, allora ve lo sveliamo noi.

Antonella Clerici: la foto da bambina che emoziona il web

La bambina nella foto è proprio la ricca e bionda conduttrice di numerosi programmi trasmessi dalla Rai, si tratta di Antonella Clerici.

In questa foto era solo una bambina ma lo sguardo è quello di adesso, vispo e con tanta voglia di fare. Capelli biondi e lunghissimi in un giorno d’estate di alcuni anni fa, come la nostalgica conduttrice sottolinea: “Tante, ma tante estati fa“.

LEGGI ANCHE: CHI È QUESTA BAMBINA? OGGI È UNA CONCORRENTE FAMOSA DI UNO SHOW SEGUITO

I fan sono super felici per questo “regalo” ed hanno commentato con tanti apprezzamenti il post: “@antoclerici una diva da allora,ma di quelle che piacciono a noi ,autentiche e talentuose proprio come lo sei tu” e poi i tanti sei bellissima, che bella bambina…

Antonella Clerici è negli anni diventata una donna di successo, adesso conduce è tornata in televisione con ben due programmi: “The Voice Senior” ed “E’ sempre mezzoggiorno“.

LEGGI ANCHE: CHI È QUESTO BAMBINO? OGGI È UNO DEGLI ATTORI PIÙ FAMOSI AL MONDO

Lei è anche mamma di una ragazzina, Maelle 11 anni, avuta dall’ex avuto dall’ex Eddy Martens. In una recente intervista ad un settimanale ha parlato di se come una mamma imperfetta: “Sono una mamma imperfetta. Poi ripenso a mia madre e mi rivedo replicare le sue stesse insistenze e pressioni e mi dico: “Ma non ti ricordi quanto ti davano fastidio? ”. E allora lavoro su me stessa. Prima mi voleva sempre, ero il suo “tutto”, adesso mi cerca solo al momento di addormentarsi”.

Adesso la riccia conduttrice ha un nuovo compagno, Vittorio Garrone con il quale ha una relazione da ormai cinque anni. Lui ha tre figli da una relazione precedente e la Clerici li ha accolti molto bene: “C’è un grande feeling e affiatamento con i figli del mio compagno”. Stanno passando la quarantena tutti insieme: “Viviamo con mia figia Maelle e i figli di Vittorio, Luca, Agnese e Beatrice, e il fidanzato di quest’ultima. Fra tornei di burraco, partite a Monopoli e passeggiate all’aria aperta il tempo passa senza far pesare l’isolamento. Adoro la mia grande famiglia“, ha dichiarato in un’altra intervista la conduttrice.

Voi unimamme l’avete riconosciuta subito? Vi lasciamo anche con la foto di Fedez e Chiara Ferragni che stanno per diventare genitori bis, dopo Leone è in arrivo una bambina, ma ancora non si sa il nome.