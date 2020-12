Ylenia Grambone, chi è l’allieva de Il Collegio 5? Età e Instagram

Il 27 novembre è ripartito il Collegio 5 su Rai 2, scopriamo chi è Ylenia Grambone, la nuova allieva di questa edizione.

Le notizie che si hanno su questi nuovi partecipanti al docu-reality non sono moltissime.

Su Ylenia Grambone si è scoperto che è nata nel 2004, ma non si conosce né il giorno né il mese.

Anche il luogo di nascita al momento non è pervenuto, ma ciò che si sa è che proviene da Vallo di Lucania in provincia di Salerno.

Anche lei come i suoi coetanei è molto social e possiede dunque sia un account Instagram con più di 15 mila follower, che dopo la partecipazione al docu-reality, è arrivato a 173 mila, sia uno Tik Tok. Del resto le nuove generazioni hanno tutte un account sulla piattaforma.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, ma solo che Ylenia sia molto legata al padre.

Ecco in un video su Raiplay come ha descritto il suo rapporto con lui: “Con mio padre ho un rapporto bellissimo, perché so che non sta lì a giudicarmi”.

Ylenia Grambone, chi è la nuova allieva del Collegio 5

Da ciò che è emerso nel video Ylenia si sente un vero e proprio cavallo selvaggio. Le regole non fanno per lei ed è abituata ad agire sempre di testa propria.

LEGGI ANCHE: Mishel Gashi, chi è l’alunna del Collegio 5? Età e Instagram

Queste le parole del padre per descriverla:”Ylenia sa quello che vuole. Qualsiasi cosa fa, se per lei se è giusta, la fa e basta. Poi Ylenia non conosce regole e con Il Collegio, secondo me, ci sarà proprio da ridere”.

Sull’account Instagram del Collegio Ylenia è stata definita la Hippie riflessiva, infatti la ragazza sogna un giorno di andare a vivere negli Stati Uniti che considera il posto ideale per lei, dove potrebbe vivere in totale libertà senza essere giudicata.

Le sue passioni sono la scrittura e soprattutto la pittura, le piace infatti dipingere soggetti astratti.

LEGGI ANCHE: Il Collegio, Rai 2: dove è stata girata la nuova edizione?

Per descriversi ha usato queste parole: “Sono Ylenia, ho 16 anni. Odio le regole. Amo la libertà. Faccio quello che dice la mia testa. Mi piace essere stravagante e sorprendente, rispetto alle altre persone che ritengo un po’ più scontate e un po’ tutte uguali alla massa.Mi sento un po’ hippie e mi piace ogni forma d’arte, come dipingere e cantare. E’ una cosa che mi rilassa e mi fa stare bene. Nel mio gruppo mi chiamano “l’ape regina”, perché tendo a voler comandare un po’ tutti loro”.

Insomma una ragazza che sicuramente darà del filo da torcere sia ai suoi compagni sia ai professori.

Visualizza questo post su Instagram abbiamo visto Un post condiviso da yle 🙂 (@yleniagrambone) in data: 25 Ott 2020 alle ore 1:00 PDT

LEGGI ANCHE: Il Collegio 5, Rai 2: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

In realtà non è durata tantissimo perché è stata espulsa nella puntata del 1 dicembre per aver difeso il compagno Magnesio ed aver risposto male ad un professore, per poi rispondere anche al Preside.

Intervistata subito dopo ha dichiarato di essersi pentita e che nella vita normale non lo avrebbe fatto.

E voi unimamme che ne pensate di Ylenia Grambone? Vi è piaciuta?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS