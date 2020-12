Richiamo bevande Nestlé per bambini e adulti: i lotti interessati

E’ stato effettuato il richiamo di diverse bevande a base di cioccolato e di caffè destinate ai bambini ed agli adulti. Ecco i dettagli.

Il Ministero per la Salute ha pubblicato diversi richiami che riguardano delle bevande di una nota azienda alimentare. Bevande molto famose che vengono date anche ai bambini per il loro gusto goloso.

Vi ricordiamo che i richiami avvengono perchè l’OSA (l’operatore del settore alimentare) si accorge che un prodotto non può essere consumato e quindi deve informare, oltre che a togliere i lotti incriminati dagli scaffali, il consumatore. I motivi dei richiami sono diversi, chimico, fisico, microbiologico…. Ecco di cosa si tratta.

Richiamo bevande: i lotti e le marche da controllare

Dopo il latte della Lidl che è stato ritirato perchè le confezioni potrebbero non essere sterili ed i numerosi prodotti della Coop a causa dei semi di sesamo con un livello di etilene sopra i limiti di legge, ecco che sul sito del Ministero della Salute compiano 5 richiami che riguardano altrettante bevande alimentari.

Il richiamo riguarda alcuni lotti di bevande a base di latte Nescafé Shakissimo nei gusti cappuccino decaffeinato, espresso e vaniglia, Galak Shake e Nesquik Shake. Il motivo? La possibile presenza di tracce di acqua ossigenata utilizzata per sanificare i vasetti. Il richiamo è stato diffuso anche da diverse catene che operano nella grande distribuzione come Carrefour, Decò, Gros Cidac ed Unes.

Ecco i dettagli dei prodotti incriminati:

Nescafé Shakissimo espresso , in confezioni da 190 ml con la data di scadenza e lotto: 26/01/2021

, in confezioni da 190 ml con la data di scadenza e lotto: 26/01/2021 Galak Shake con cioccolato bianco , in confezioni da 180 ml con la data di scadenza e lotto: 26/01/2021

, in confezioni da 180 ml con la data di scadenza e lotto: 26/01/2021 Nesquik Shake con cacao , addizionato con vitamina D, in confezioni da 180 ml con la data di scadenza e lotto: 27/01/2021

, addizionato con vitamina D, in confezioni da 180 ml con la data di scadenza e lotto: 27/01/2021 Nescafé Shakissimo cappuccino decaffeinato al cacao , in confezioni da 190 ml con la data di scadenza e lotto: 02/02/2021

, in confezioni da 190 ml con la data di scadenza e lotto: 02/02/2021 Nescafé Shakissimo vaniglia, in confezioni da 190 ml con la data di scadenza e lotto: 26/01/2021

Le bevande richiamate sono state tutte prodotte in uno stabilimento francese per LNPF Italia Srl, joint venture di Lactalis e Nestlé per il settore dei freschi, da LNUF Bayeux nello stabilimento di Saint Martin des Entrées, in Francia.

La raccomandazione è quella di non consumare i prodotti incriminati e di riportarli al punto vendita per ottenere un rimborso o la sostituzione. Come per tutti i richiami non c’è bisogno di esibire lo scontrino fiscale.

Per chi avesse bisogno di ulteriori informazioni, può contattare il servizio consumatori Nestlé al numero verde 800-434434.

