Chiara Ferragni e Fedez sono cambiati: la coppia, l’essere genitori e gli altri

Chiara Ferragni e Fedez sono oramai sulla bocca di tutti in questo 2020, e questo è un bene. Si perché la coppia di influencer più seguita in Italia sta stupendo con il suo comportamento e la solidarietà dimostrata.

I due sono infatti da poco stati premiati con l’Ambrogino d’Oro per la grande raccolta fondi organizzata durante la prima ondata di Coronavirus e che ha consentito la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Ma non solo. Chiara Ferragni e Fedez stanno davvero scrivendo la loro storia in un modo che merita di essere raccontato.

La bella storia di Chiara Ferragni e Fedez tra figli, ironia e responsabilità sociale

Seguiamo oramai da parecchio tempo le vicende dei Ferragnez, soprattutto dopo la gravidanza e la nascita di Leone, il primogenito della coppia. Un bambino simpaticissimo e tenero che, come tutti i bambini, colora e arricchisce la vita di Chiara e Fedez, e grazie ai social, fa sorridere ed emozionare tutti. Simpaticissime le scenette che i due genitori condividono. Scene a cui chi è padre o madre è già abituato, e rivedendole rievoca anche qualche ricordo.

Oltre a questo però c’è ben altro: i due influencer infatti è come se si fossero dati una missione, perché con la pandemia, momento difficile per milioni di persone, hanno deciso di fare qualcosa per gli altri, mettendoci la faccia.

Il primo passo è stato lanciare la raccolta fondi per il San Raffaele che in pochi mesi ha permesso di arrivare a 4 milioni e mezzo di euro.

Di poche settimane fa è invece la creazione di “Scena Unita”, un fondo per il lavoratori della musica e dello spettacolo che Fedez ha deciso di creare, con altri cantanti, e che ad oggi ha raccolto più di 2 milioni di euro.

Di pochissimi giorni fa è infine la proposta di offrire all’asta un pomeriggio con loro due per raccogliere fondi necessari a Valentina Petzalis, vittima di femminicidio.

A queste iniziative bisogna aggiungere l’impegno di Chiara Ferragni nel supportare il Made in Italy e l’Italia in generale, con visite in luoghi culturali e turistici che fanno grande il nostro paese. Ricorderete senz’altro la polemica per gli Uffizi o i Musei Vaticani, solo per citarne due. E’ infatti vero che spesso questa coppia viene criticata, ma fa parte probabilmente del gioco.

Dopo tutto ciò, non è difficile capire perché questa bellissima coppia sia oggi in copertina su Vanity Fair. La nota rivista infatti ha pubblicato un numero speciale in cui ha presentato le 20 persone più influenti del 2020. Oltre a Chiara e Fedez, ci piace ricordare Papa Francesco, le scienziate italiane che hanno isolato il virus, Maria Rosaria Capobianchi, Concetta Castilletti e Francesca Colavita, la dottoressa che l’ha diagnosticato per prima, Annalisa Malara, Liliana Segre e Alex Zanardi.

Intervistati dal direttore di Vanity Fair, Chiara e Fedez hanno spiegato che sapere di avere tanto seguito li ha resi più responsabili in un momento difficile. Inoltre la vita di coppia e l’essere diventati genitori di Leone da quasi 2 anni e l’avere presto un’altra figlia, che nascerà a Marzo, ha influito molto sul loro carattere, sulle loro priorità e sul loro modo di relazionarsi con il prossimo.

Chiara ha infatti riconosciuto al marito il merito di averla cambiata, e di averla resa più ironica e alla mano. Fedez ha invece riconosciuto alla moglie di averlo reso “meno distruttivo“, più riflessivo e anche più attivo.

“non riesco a stare ferma, ogni giorno devo trovare un’esperienza che faccia imparare qualcosa di nuovo a me e alla mia famiglia. Fede mi prende in giro, lui starebbe in casa, sul divano. Ma poi mi segue. Ed è felice. Ci completiamo. Io completo lui. Lui completa me. E così non stiamo mai fermi. E così impariamo sempre cose nuove” ha spiegato Chiara.

Parlando invece di come l’essere genitori li abbia cambiati, Fedez ha ammesso che non vuole essere quel padre che dà tutto al figlio, ma ciò che vorrebbe è che i suoi figli siano orgogliosi di ciò che lui fa o ha fatto nella vita, oltre al lavoro. Significativa la risposta che ha dato alla domanda “qual è stato il momento più bello in questo 2020?”, in maniera molto spontanea il rapper ha affermato che il momento è stato quest’estate quando le persone che li fermavano non lo facevano per chiedere dei selfie, ma per ringraziarli. Fedez oggi si dichiara infatti imprenditore, filantropo e musicista per passione.

Chiara, che ricordiamo è in attesa della seconda figlia, è diventata molto sensibile e si commuove facilmente. Ha infatti ammesso che l’essere mamma l’ha resa più “appassionata di umanità” e più empatica. Ha poi aggiunto che ha capito di voler lottare per i valori in cui crede e soprattutto per la parità di genere, perché lei che ha la fortuna di essere mamma e Ceo della sua azienda, vuole essere di esempio per altre donne.

Che aggiungere unimamme, piace anche a voi questa coppia? Oltretutto con l’ultimo numero di Vanity Fair in edicola si potrà contribuire alla donazione di due mezzi di soccorso a Anpas Lombardia e Croce Rossa Italiana, quindi compriamolo!