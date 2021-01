Michelle Hunziker, la bellissima e simpatica showgirl amata da milioni di persone, ha condiviso una riflessione profonda su questo periodo storico e si dice molto preoccupata.

Michelle che è una mamma dolcissima e molto tenera, è molto attiva sui social condividendo ogni giorno immagini, video e storie sulla sua vita e sul suo lavoro. Chi la segue sa che è sempre molto ironica, divertente e “scanzonata”. Le poche volte in cui però decide di parlare seriamente arriva al punto con una grande capacità e i suoi post diventano in pochissimo tempo virali.

“Ho rischiato molto”: Michelle Hunziker su Instagram si confessa preoccupata

Una delle qualità della bella svizzera è la solarità: Michelle Hunziker fa sorridere, è positiva, trasmette buonumore sia quando la vediamo in tv sia sui social. Indimenticabili alcuni suoi sketch, i suoi reel, le immagini di lei con mille smorfie. Ma non si limita solo a questo.

Nel suo ultimo post su Instagram la conduttrice ha voluto commentare l’attuale situazione italiana in seguito alla crisi politica in atto.

Ecco quello che ha scritto:

“Capita anche a voi di fare delle riflessioni e dei parallelismi con la vostra vita proiettati fuori da voi? 🤔 A me spessissimo.

Più vado avanti e più mi rendo conto di una cosa fondamentale per me e penso per tutti noi: l’importanza della STABILITÀ. Lo vedo anche nella mia vita. Per tanti anni, essendo una persona molto passionale e impulsiva nelle mie decisioni, ho sempre vissuto pensando che la vita fosse come una candela. Non vale la pena comprarne una bellissima per poi lasciarla lì spenta nel salotto con la paura di consumarla. La mia vita l’ho sempre “consumata” e bruciata.

Ho combattuto per la mia indipendenza e per la mia libertà individuale, mettendo sempre tante pedine sulla mia “scacchiera”. Ho rischiato anche molto, ma mi ha portato dove sono oggi! Spesso questo ovviamente mi ha anche portato ad “inciampare” ma faceva parte del gioco ”casco e mi rialzo più forte” 😂

Ora mi rendo conto però che siamo in periodo storico, in cui più che mai abbiamo bisogno tutti di stabilità. Stabilità famigliare, cosa importantissima per sopravvivere a questo momento difficile, stabilità nel lavoro (quella che manca a tante categorie), stabilità politica ed economica (inesistente nel nostro paese).

Mi preoccupa molto l’attuale situazione al governo. Trasmettono l’instabilità più totale e creano ancora più incertezze in tutti noi, invece di unirsi nel pieno di una pandemia mondiale rendendosi conto che ora serve UNITÀ per creare opportunità e lavoro.

Non abbiamo bisogno di “assistenzialismo” bensì di essere messi nelle condizioni di poter sperare in un futuro di rinascita e di crescita economica. Per fare questo, converrebbe dare a tutti la possibilità di continuare le proprie attività senza un “cappio” al collo.

Serve liquidità a sostegno delle aziende e dei liberi professionisti oltre ad investimenti per creare valore in futuro ma sopratutto non perderlo oggi perché significherebbe perderlo in maniera permanente.

Cosa ne pensate voi? ❤️”

Un post che ha ricevuto in pochissimo tempo tantissimi like e commenti, come ad esempio: “L’assistenzialismo e’ la piaga per la produttività e la crescita del paese! Gli imprenditori sono degli eroi in Italia. Grazie Michelle”

Solo pochi giorni fa la stessa raccomandazione l’aveva fatta anche Papa Francesco rivolgendosi ai politici: “Se i politici sottolineano più l’interesse personale all’interesse comune, rovinano le cose. In questo momento la classe dirigenziale tutta non ha il diritto dire ‘Io’. Si deve dire ‘Noi’ e cercare un’unità davanti alla crisi”.

In una situazione come una pandemia mondiale è importantissimo anche preoccuparsi degli effetti delle decisioni e delle parole dei “decisori“, siano essi politici o esperti, sulla popolazione che è sempre più in difficoltà economica e sulla loro già provata salute mentale.

E voi unimamme che ne pensate della riflessione di Michelle Hunziker?