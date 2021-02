Silvio Berlusconi sarà ancora nonno, in arrivo il tredicesimo nipotino. Scopriamo di chi è figlio.

L’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarà di nuovo nonno, per la tredicesima volta. Sta per arrivare un nuovo nipotino da uno dei suoi figli.

La notizia di gossip è stata anticipata dal settimanale Chi, in edicola mercoledì 17 febbraio, e l’anteprima è finita subito su tutti i giornali e siti web. Ecco che cosa bisogna sapere.

Silvio Berlusconi sarà ancora nonno, in arrivo il tredicesimo nipotino

L’imprenditore ha due figli, Marina e Pier Silvio, nati dal matrimonio con la prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, sposata nel 1965. Poi ha avuto tre figli dall’attrice Veronica Lario (nome d’arte di Miriam Bartolini): Barbara, Eleonora e Luigi.

Silvio Berlusconi è diventato nonno per la prima volta nel 1990, con la nascita della nipote Lucrezia Vittoria Berlusconi dalla relazione di Pier Silvio, all’epoca 21enne, con la modella Emanuela Mussida. Inizialmente questa prima nipote non ebbe rapporti con la famiglia Berlusconi, recuperati solo in seguito.

Nel 2002, è arrivato Gabriele figlio della primogenita Marina e di suo marito Maurizio Vanadia. Nel 2004 dalla coppia è nato un altro figlio maschio, chiamato Silvio come il nonno.

Poi, la figlia Barbara gli ha dato due nipotini, Alessandro (2007) ed Edoardo (2009), nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza.

Un altro nipote Lorenzo Mattia, è arrivato nel 2010 da Pier Silvio e alla sua compagna Silvia Toffanin.

Quindi, nel 2013, la figlia Eleonora ha messo alla luce Riccardo, nato dalla relazione con il modello inglese Guy Binns.

Nel 2015 è arrivata un’altra nipotina da Pier Silvio e Silvia Toffanin, Sofia Valentina.

Quindi, ancora un’altra nipotina, questa volta da Eleonora, sempre con Guy Binns, Flora, nata nel 2016.

Altri due nipoti, Leone e Francesco Amos, sono nati rispettivamente nel 2016 e nel 2018 da Barbara Berlusconi e dalla sua relazione con un altro compagno, Lorenzo Guerrieri.

Infine, l’ultima nipotina è stata Artemisia, nata nel 2019 ancora da Eleonora e da Guy.

Ora in arrivo il tredicesimo nipotino per l’imprenditore e politico Silvio Berlusconi. Suo figlio Luigi e la moglie Federica Fumagalli aspettano un bambino. A dare la notizia in anteprima è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, nel nuovo numero in edicola mercoledì 17 febbraio.

Luigi Berlusconi, 32 anni, porta il nome del nonno paterno. È nato dalla relazione di Silvio Berlusconi e Veronica Lario ed è il minore dei tre figli della coppia.

Sua moglie Federica Fumagalli ha 31 anni ed è nata in una famiglia di imprenditori. I due si sono sposati il 7 ottobre scorso con una cerimonia intima, a causa della pandemia. Le nozze erano state annunciate, sempre da Chi, a fine gennaio dello scorso anno e si sarebbero dovute tenere in estate. Sono state rimandate sempre a causa del Covid.

Luigi e Federica fanno coppia fissa ormai da quasi 10 anni. Si erano conosciuti nel 2011 tra i corridoi e le aule dell’Università Bocconi di Milano, dove lui ha frequentato la facoltà di Economia e Commercio e lei Giurisprudenza, e dove si sono laureati. Si sono avvicinati anche grazie alla frequentazione di amici comuni e proprio una serata tra amici sarebbe stata “galeotta”.

Sette anni dopo il loro incontro hanno annunciato il fidanzamento sulle nevi di St. Moritz. Anche in quel caso la notizia fu data in esclusiva da Chi.

Oggi entrambi lavorano. Luigi nel campo della finanza, mentre Federica lavora con la MB Projects, società che si occupa comunicazione, pubbliche relazioni ed eventi.

La coppia è molto diversa da tutte le altre coppie “vip” o di figli di “vip”. Sia Luigi che Federica tengono molto alla privacy e non finiscono spesso sui giornali di gossip. La loro è una vita riservata come quella di una giovane coppia qualunque che lavora e fa progetti per il futuro. Anche sui social sono poco presenti:

il profilo Instagram di Luigi Berlusconi è privato , dunque solo accessibile ai suoi amici e contatti.

, dunque solo accessibile ai suoi amici e contatti. Federica Fumagalli ha un profilo Instagram aperto, dove condivide alcune foto delle vacanze, con Luigi e con le amiche, qualche foto della sua famiglia e del suo lavoro, ma con pochissime e selezionate immagini e molta discrezione. Alla fine il suo profilo è quello di una giovane donna che pubblica alcuni momenti salienti della sua vita senza troppo clamore. Non è nemmeno più aggiornato da un anno. Un chiaro segnale di come anche lei tenga molto alla privacy.

Ora la coppia, dopo aver coronato il suo sogno d’amore con le nozze, si appresta ad accogliere un figlio. La nascita del bebè è attesa per l’estate inoltrata. Secondo Chi, Federica Fumagalli sarebbe al quarto mese di gravidanza, incinta di un maschietto. Sul nome ancora non si sa nulla. Immaginiamo comunque la grande trepidazione in famiglia. In particolare per Silvio Berlusconi che diventerà nonno per la tredicesima volta. Un record.

Che ne pensate unimamme? Seguite le vicende della famiglia Berlusconi?