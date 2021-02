La dieta di Meghan Markle durante la gravidanza: cosa mangia la duchessa per tenersi in forma e per la salute del nascituro.

Sappiamo quanto Meghan Markle tenga alla sua linea, anche durante la gravidanza. In questo periodo delicato, tuttavia, Meghan sa che deve far coincidere il suo desiderio di restare in forma con le esigenze nutritive del nascituro.

In più occasioni, unimamme, vi abbiamo riportato le regole fondamentali di una sana alimentazione in gravidanza. Regole per la mamma e per il bebè, a tutela della salute di entrambi. Meghan le conosce molto bene, per via del suo stile di vista salutistico. Per questo motivo ha adottato un regime alimentare che rispetta queste esigenze e allo stesso tempo l’aiuta stare in forma. Ecco di cosa si tratta.

La dieta di Meghan Markle durante la gravidanza

Più che al “divorzio” dalla Famiglia Reale britannica i pensieri di Meghan Markle in questo periodo saranno rivolti soprattutto alla sua nuova gravidanza, annunciata pubblicamente pochi giorni fa con una foto romantica. C’è da scommetterci. Perché ricordiamo molto bene gli atteggiamenti di Meghan quando era incinta di Archie, un anno fa, con la mano sempre appoggiata sul pancione, quasi a carezzare e proteggere il suo bambino.

Meghan e Harry avevano provato ad avere un altro bambino l’anno scorso, ma Meghan purtroppo aveva avuto un aborto spontaneo. Ci hanno riprovato subito e ora tutto sembra andare a gonfie vele. Lo dimostra la foto in bianco che la coppia ha diffuso aveva diffuso qualche giorno fa. Lo scatto ritrae Harry e Meghan distesi su un prato, quasi sicuramente nella soleggiata e calda California, dove sono andati a vivere da un anno. Meghan mostra il suo bel pancione da gravidanza in stato avanzato. Mentre Harry le carezza amorevolmente i capelli. Il ritratto di una coppia felice. Un’immagine di serenità, di una coppia felice che vive con gioia l’arrivo di un altro figlio. Lontana e incurante di tutti i problemi della monarchia a Londra.

La dieta di Meghan incinta

Già durante la sua prima gravidanza, Meghan Markle era molto attenta alla sua salute e a quella del suo bambino. Ora si viene a sapere quale regime alimentare aveva seguito mentre aspettava Archie e quale sta seguendo nella sua seconda gravidanza.

Le regole fondamentali alla base della dieta di Meghan durante la gravidanza ci sono linea, salute del nascituro e rispetto dell’ambiente. Per soddisfare tutte queste esigenze, la Duchessa di Sussex segue una dieta chiamata flexitariana. Il nome non è altro che la traduzione dell’inglese “flexitarian” e si tratta di neologismo che indica una dieta vegana e vegetariana flessibile.

Poiché sappiamo, e anche Meghan lo sa, che per il sano sviluppo del feto la mamma deve consumare anche proteine animali, questa dieta ha una base vegetariana o vegana ma che include anche il consumo di alimenti di origine animale, sebbene in quantità limitata. In questo modo la mamma dà al nascituro sostanze nutritive importanti seguendo comunque un regime a salutare.

La dieta flexitariana oltre a basarsi sul consumo di verdure, frutta e cereali, include anche carne, pesce, uova e latticini (latte, formaggi e altri derivati). Il consumo di proteine animali è previsto un paio di volte alla settimana e in quantità ridotte. In questo modo, al nascituro non mancano proteine animali, la mamma si mantiene in forma, tenendo il peso sotto controllo, e si rispetta anche l’ambiente. Di massima nella dieta felxitariana sono consigliate soprattutto le verdure di stagione e la frutta secca. La particolare combinazione degli alimenti sembra favorire la perdita di peso dopo il parto.

Questa dieta è seguita da molti altri vip, come le attrici Gwyneth Paltrow e Emma Thompson. Alla fine, si stratta di un regime alimentare salutare, in cui la varietà degli alimenti non manca.

La dieta flexitariana, che molto probabilmente Meghan seguirà sotto controllo medico, sembra che abbia conquistato anche Harry. In due sarà più facile seguirla.

Che ne pensate unimamme della dieta seguita da Meghan in gravidanza?