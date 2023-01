Box omaggio con prodotti per l’infanzia: puoi richiederla gratis in un minuto, ecco come

Non tutti lo sanno, ma c’è la possibilità di ricevere una box omaggio di prodotti per l’infanzia: puoi richiederla gratis in un minuto solo.

A distanza di pochissimi giorni dal parto, sono davvero tantissime le cose a cui una futura mamma deve assolutamente pensare. Non solo è importante che inizi a preparare la valigia da portare in clinica o in ospedale per la nascita del suo bebè, ma è anche fondamentale che cominci ad organizzare o, nella peggiore delle ipotesi, a comprare tutto quello che serve al piccolo appena ritorna a casa.

Se ricordate, proprio recentemente ci è capitato di raccontarvi dell’impressionante opportunità concessa a ben 1500 famiglie romane di poter sfruttare un buono spesa di circa 40 euro per l’acquisto dei beni essenziali per ciascun bebè e neomamma. Adesso, invece, vogliamo svelarvi un’ulteriore straordinaria possibilità che permette a chiunque volesse di avere in omaggio una box con tutti i prodotti indispensabili per l’infanzia. A spiegarvi cosa è importante fare e com’è possibile richiederla in un solo minuto, saremo noi stessi a spiegarvelo. Voi, però, non dovete fare altro che continuare a leggere il nostro articolo.

Box omaggio con prodotti per l’infanzia: ci vuole solo 1 minuto per riceverla gratis

No, non si tratta affatto di una fake news, ma c’è davvero la possibilità di ricevere in omaggio una box con tutti quei prodotti per l’infanzia da poter richiedere in un solo minuto. L’importante iniziativa è stata messa a disposizione da Prenatal per tutti i suoi clienti. O, in linea generale, per chiunque volesse beneficiarne. Prima di scoprire, però, com’è possibile fare tale richiesta, è importante sapere che cosa c’è al suo interno.

Come dicevamo, la box messa a disposizione da Prenatal contiene tutto quello che occorre ad un infante. Quindi, non solo prodotti per il bagnetto – e successivamente vi diremo cosa sia importante sapere su questa pratica – ma anche pannolini, calzini, salviettine e molto altro ancora. Insomma, di tutto e di più. Oltre a questo, però, è anche importante sapere come si può procedere per riceverlo. E, vi garantiamo, che i passaggi da seguire sono pochissimi.

Per ottenere la box, infatti, non dovete fare altro che cliccare sul sito happybox.prenatal.com ed andare sulla voce ‘richiedila subito’. Compilate tutte le sezioni vuote con le informazioni che vi chiede ed inoltrate la domanda. In men che non si dica, otterrete un pacco ricco di prodotti.

Piccolo consiglio extra: forse non tutti lo sanno, ma una volta consumati i pannolini avuti omaggio dalla box, potete sfruttare un’altra possibilità che ti farà ugualmente risparmiare. Parliamo dei cosiddetti pannolini lavabili, super consigliati dagli esperti e davvero economici. Se anche voi non li avete mai utilizzati prima d’ora, vi consigliamo vivamente di farlo.

Avvertenze per il bagnetto

A questo punto, ci sembra doveroso informarvi sulla corretta modalità del bagnetto. Seppure sia un’attività che tutti mettono in pratica, soprattutto nei primi giorni di vita del piccolo, non si può fare a meno di sottolineare quanto questa sia anche ricca di errori. E lo diciamo non solo perché sono davvero tantissime quelle mamme che hanno l’abitudine di riempire il corpo del neonato col borotalco – e recentemente vi abbiamo spiegato perché si tratta di un errore – ma anche per non tutte sono a conoscenza di quelle accortezze da prendere in considerazione. Ne sono diverse e riassumerle in pochissime righe, è davvero impossibile. Il consiglio che vi diamo, quindi, è di leggere questo nostro articolo e di scoprire tutto ciò che occorre sapere in merito.

A partire dalla temperatura dell’ambiente e dell’acqua fino a quali sono quei detergenti da utilizzare per evitare spiacevolissimi inconvenienti, sono davvero tante quelle accortezze da tenere bene a mente se si vuole fare un bagnetto in tranquillità e senza troppi problemi. Non dimenticatevene nemmeno una: è molto importante!