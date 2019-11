I piccoli reali inglesi: come saranno da grandi, questa l’idea di una piattaforma di designer.

Unimamme, i piccoli royal babies crescono a vista d’occhio è vero, ma sicuramente non tanto quanto appaiono nelle foto del team di designer di Cosmetify.

Piccoli reali invecchiati: il risultato è sbalorditivo

L’operazione è stata condotta dal tema designer di Cosmetify che ha “invecchiato” i piccoli reali di casa Windsor per mostrare come saranno quando avranno vent’anni. Vediamo quindi come sarà il piccolo George che lo scorso luglio ha compiuto 6 anni. Secondo Cosmetify George somiglierà al papà William, Duca di Cambridge e, già a 27 anni comincerà ad essere stempiato. Avrà però il naso e la mascella forte di Kate.

Passiamo quindi alla principessina Charlotte, che di recente ci ha deliziato con le immagini del suo primo giorno di scuola, in settembre. Charlotte, 4 anni, ha fatto un bel salto nel tempo arrivando a 25 anni. Mora come la mamma, ma sempre con quei suoi occhietti birichini.

Arriviamo quindi al piccolo Louis che in giugno, in occasione del Trooping the colour, ha debuttato da grande protagonista, godendosi lo spettacolo in braccio a mamma e papà. Louis, a 22 anni, ha le stesse guance un po’ paffute di adesso. Inoltre ha naso e capelli biondi simili al papà, mentre gli occhi sono più simili a Kate.

Infine, ultimo, ma non certamente per importanza, troviamo l’ultimo arrivato: Archie. Il piccino ha i capelli rossi come il suo papà, il duca del Sussex. Da grande, per la precisione a 21 anni, sarà un bel giovanotto che indossa un giubbotto di jeans in barba al protocollo. Unimamme e secondo voi come saranno i royal babies da grandi? Come sono stati presentati su Io Donna?

