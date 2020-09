I musei per bambini: i luoghi più adatti e divertenti per tutta la famiglia. Ecco dove andare.

Con la fine dell’estate tornano le attività al coperto, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covdi-19, e mentre i bambini si preparano per tornare a scuola, sono ancora tante le attività da fare tutti insieme in famiglia. Chi va in vacanza in questo periodo partirà per gli ultimi giorni di mare o per le passeggiate in montagna e in campagna. Grazie alle temperature meno afose si potranno visitare città d’arte, borghi storici e monumenti.

Tra le attività tipiche della fine dell’estate e soprattutto dell’autunno ci sono poi le visite ai musei. Oggi tante strutture sono organizzate per l’accoglienza dei bambini, con sezioni e guide dedicate, laboratori e aree gioco. Così la visita al museo diventa per i più piccoli un’esperienza divertente e un modo ludico e istruttivo per stare insieme ai genitori. Visitare un museo aiuta a stimolare la creatività, la curiosità e la voglia di imparare dei bambini. Stimoli molto positivi proprio in vista del rientro a scuola. Di seguito vi segnaliamo i musei per bambini e per tutta la famiglia.

Musei per bambini: dove andare con tutta la famiglia

Se avete in programma un weekend o una giornata da passare con i vostri figli in modo istruttivo e allo stesso tempo divertente, in Italia avete una vastissima offerta di musei e centri culturali adatti a bambini e ragazzi. Luoghi dove anche i più piccoli potranno fare scoperte entusiasmanti, imparare cose nuove e allo stesso tempo divertirsi con tutte le iniziative e le attività dedicate a loro. Ecco i posti più belli e interessanti dove andare con tutta la famiglia.

Museo Civico di Zoologia a Roma. Un luogo pensato proprio per le famiglie con bambini di tutte le età che potranno imparare a conoscere, divertendosi, gli animali, da quelli più comuni a quelli più strani. In esposizione si possono ammirare scheletri di grandi animali come elefanti e giraffe, animali imbalsamati come uccelli, orsi e scimmie. Poi le classiche teche con reperti ma anche animazioni interattive. Tra le sale tematiche c’è anche quella dedicata ai rettili e anfibi. Il museo organizza numerose attività per ragazzi e famiglie: visite guidate, laboratori didattici, soggiorni estivi ed invernali, riunioni familiari con programma scientifico. Diversi gli eventi in programma . Info: www.museodizoologia.it

Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano. È il più grande museo della scienza d’Italia e uno dei più importanti d’Europa, diviso in dipartimenti tematici che ospitano programmi educativi adatti ai più piccoli. Grazie ai laboratori didattici con piccoli sperimenti guidati da esperti, i bambini possono imparare a conoscere divertendosi alcuni segreti della chimica e della fisica. Il museo espone i modelli delle macchine di Leonardo da Vinci e negli spazi esterni il sottomarino Enrico Toti, sul quale si può salire a bordo. Da non perdere, tra le tante, l’esposizione Extreme per conoscere le particelle elementari, quelle sui trasporti, ferroviari, aerei e navali, la lavorazione del ferro e dell’acciaio e l’esposizione dedicata allo spazio. Info: www.museoscienza.org

Museo Egizio a Torino. È il più antico museo dedicato alla antica civiltà egizia, aperto nel 1824, secondo per importanza solo a quello del Cairo. Conserva al suo interno una infinità di reperti archeologici, raccolti dalla metà del Settecento dall’egittologo Vitaliano Donati. In sale rinnovate e dotate di nuova illuminazione, il museo custodisce opere preziose, come la statua di Ramses II (1539-1076 a.C.), quella di Ramses II con le divinità Amun e Hathor, le statue delle dee Iside e Sekhmet, il tempietto rupestre di Ellesija e il famoso Canone Reale, conosciuto anche come Papiro di Torino, una delle fonti più importanti sulla sequenza delle dinastie di sovrani egizi che si sono succedute nel tempo. Il museo organizza diverse mostre tematiche, molti eventi e laboratori per bambini. Info: museoegizio.it

Museo Omero ad Ancona. È uno dei musei tattili più famosi d’Italia, ideato per i non vedenti ma adatto anche per i bambini, che potranno toccare con mano tutte le opere in esposizione, riproduzioni di famose opere d’arte. Il museo organizza eventi, visite per famiglie e laboratori per bambini. Il Museo è ospitato all’interno della Mole Vanvitelliana di Ancona. Ingresso libero su prenotazione consigliata. Info: www.museoomero.it

Museo dei Ragazzi a Firenze. Situato all’interno di Palazzo Vecchio, questo museo invita i più piccoli a conoscere divertendosi la storia di Firenze e di Palazzo della Signoria. Si organizzano laboratori di pittura e teatro, con travestimenti cinquecenteschi, visite guidate in forma di gioco, racconti di favole e c’è anche una sala multimediale interattiva. I laboratori sono a rotazione e su prenotazione. Info: musefirenze.it/musei/museo-di-palazzo-vecchio

