Proposte di viaggio con i bambini a settembre: i posti più belli dove andare. Idee per tutta la famiglia.

Le vacanze estive non sono ancora finite e prima dell’inizio delle lezioni a scuola, il 14 settembre, le famiglie hanno ancora due settimane per partire per un viaggio con i bambini. Chi ha già fatto le vacanze può comunque ritagliarsi qualche giorno per stare fuori all’aria aperta, visitare un bel posto, rilassarsi

LEGGI ANCHE: IN VIAGGIO CON I BAMBINI: CONSIGLI PER UNA VACANZA SERENA

Dal mare alla montagna, dalla campagna ai borghi e alle città, passando per i parchi naturali e quelli divertimento, le occasioni per un viaggio di tutta la famiglia sono tante e i posti bellissimi in Italia non mancano davvero. Qui di seguito vi proponiamo alcuni da visitare.

In viaggio con i bambini a settembre: dove andare

Il clima mite, le località turistiche che si svuotano, i prezzi che scendono. Settembre è un ottimo periodo per viaggiare, anche con i bambini, prima che riaprano le scuole. Nelle località balneari meno affollate, una situazione fondamentale in questo tempo di pandemia, si potranno fare gli ultimi bagni e prendere l’ultimo sole, mentre la montagna e la campagna saranno l’occasione per le escursioni e tante altre attività all’aria aperta. Il consiglio è anche quello di portare i bambini alla scoperta delle bellezze artistiche del nostro territorio per educarli al bello fin da piccoli.

Sulle spiagge dove andare in vacanza vi abbiamo già dato alcuni consigli. Oltre alla località segnalate, alcune mete sempre valide sono quelle della Romagna, da Cattolica a Cervia avete a disposizione tante grandi spiagge, dotate di tutti i comfort e servizi. La Riviera romagnola poi offre una vasta scelta di strutture, tra alberghi, pensioni e b&b, con soluzioni per tutte le tasche. I bambini hanno tante attività a loro dedicare, dalle aree gioco ai laboratori, fino a vicini parchi divertimento di Fiabilandia e Mirabilandia. Avete solo l’imbarazzo della scelta. Per arricchire la vostra vacanza con una visita culturale e nel segno della favola e della leggenda, portate i bambini a visitare i borghi storici che si trovano nell’immediato entroterra, tra le Marche e la Romagna. Visitare luoghi come Gradara, San Leo, Montegridolfo, Verrucchio ma anche la vicina San Marino sarà per loro un’esperienza davvero emozionante. Nei borghi si organizzano anche visite guidate animate e laboratori per bambini.

Se preferite il Mar Tirreno, in Toscana la Costa degli Etruschi, il lungo litorale a sud di Livorno, offre ampie spiagge con dune e pinete, dove lasciar correre liberamente i bambini e portare con voi anche gli amici a quattro zampe, con tanti servizi dedicati agli animali. Una delle località principali è San Vincenzo, mentre nella vicina Populonia è da visitare il parco archeologico con la necropoli etrusca. Anche qui trovate tanti servizi dedicate alle famiglie. Scendendo a Sud, alcune spiagge dove portare i bambini sono quelle del Cilento, in Campania, come Agropoli, Castellabate e Marina d’Ascea, dove trovare spiagge ampie e sabbiose più adatte a loro. La zona del Parco del Cilento è ricca di bellezze naturali da esplorare con gite verso l’entroterra dove trovate boschi e montagne. Da non perdere la visita ai parchi archeologici di Paestum e Velia.

LEGGI ANCHE: METE DI VIAGGIO PER BAMBINI: I BOSCHI INCANTATI IN ITALIA

Se la montagna è la vostra destinazione, le località di vacanza consigliate, con i migliori servizi per famiglie con bambini, sono quelle del Trentino Alto Adige, con una vastissima offerta di strutture ricettive, anche su misura. Qui i bambini non avranno di che annoiarsi tra passeggiate, giochi all’aperto, visite a fattorie didattiche, giochi e laboratori pensati per loro. Mamma e papà potranno rilassarsi in una delle tante spa in hotel mentre i bambini saranno impegnati in una delle tante attività sotto la guida di animatori ed educatori esperti. Non perdete l’occasione di portare i vostri figli alla scoperta di vere e proprie meraviglie della natura, come i passi delle Dolomiti e soprattutto i laghi fiabeschi di Braies e Carezza. Nella città di Trento potrete ammirare l’imponente Castello medievale del Buonconsiglio, che ospita mostre, percorsi guidati e attività per bambini. Uno dei tanti bellissimi castelli della zona. Un’altra regione di montagna famosissima per i suoi meravigliosi castelli è la Valle d’Aosta. Se avete deciso di visitarla dovete fermarvi coni vostri bambini a Bard e a Fénis, due dei castelli più belli e spettacolari della regione.

Il mese di settembre, poi, grazie al clima non troppo caldo, è l’ideale per passeggiate nei parchi e nelle aree naturali. Anche in questo caso l’Italia ha un’offerta pazzesca di luoghi incredibili, che lasceranno i vostri bambini pieni di meraviglia e ricordi bellissimi. Da visitare è il Parco del Conero, sul promontorio a sud della città di Ancona, nelle Marche. Un’area naturale dove numerosi sentieri attraversano boschi di lecci, pini, querce e carpini che ogni tanto si aprono con viste spettacolari sul Mare Adriatico. Nella zona sono da visitare i borghi marinari di Sirolo e Numana e le cittadine storiche di Castelfidardo, Osimo, Loreto e Camerano con le sue grotte misteriose nei sotterranei del centro. Sempre nel Centro Italia è da visitare il Lago Trasimeno e il suo parco, con gli incantevoli borghi di Castiglione sul Lago e Passignano. Portate i bambini con escursione in barca sulle isolette del lago, come Isola Maggiore e Isola Minore e sull’Isola Polvese dove sorge anche un agriturismo con fattoria didattica.

Più a nord, invece, per una visita in mezzo alla natura consigliamo il Delta del Po, con le diramazioni del grande fiume in isole e oasi, da attraversare con gite in barca, per osservare la ricchezza della flora e della fauna locale. Portate i bambini a fare un’escursione nel Bosco della Mesola e visitate la graziosa Comacchio, con il suo centro storico attraversato dai canali, come una piccola Venezia.

LEGGI ANCHE: I FARMACI IN VACANZA PER I BAMBINI: IL KIT COMPLETO

Che ne pensate unimamme di queste proposte?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.