Visita ai Parchi naturali con i bambini: dove andare in Italia, i più belli.

Le belle giornate di fine estate e inizio autunno sono l’occasione per portare i bambini in mezzo alla natura, a fare attività fisica e respirare l’aria buona. Prima della stagione fredda, quando passeranno molto tempo chiusi in casa (speriamo non per il Coronavirus). Le proposte di attività da fare all’aperto sono davvero tante per chi abita al mare, in montagna, al lago o in campagna. In questo casi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Chi abita in città, invece, deve scegliere dove andare ma non dovrà andare troppo lontano, grazie alla grande ricchezza del territorio italiano.

LEGGI ANCHE: IN VIAGGIO CON I BAMBINI A SETTEMBRE: I POSTI PIÙ BELLI

Qui vi segnaliamo i parchi naturali più belli d’Italia, ideali per i bambini e dove andare con tutta la famiglia.

Parchi naturali con i bambini:dove andare in Italia

L’Italia ha un’offerta molto ampia di parchi naturali bellissimi, dove fare escursioni indimenticabili, a piedi, in bici o a cavallo, e con tante attività dedicate ai bambini, come laboratori, visite didattiche e tanto altro. Da Nord a Sud l’Italia offre tante meraviglie, dove andare con tutta la famiglia per la visita di un giorno, un weekend o anche una mini vacanza. Sullo stesso genere anche se diversi, a metà tra il parco divertimenti e il parco naturale, vi abbiamo già segnalato i boschi incantati dove portare i bambini.

Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio (Verona). Partendo dal Nord Italia, questo è uno dei parchi più belli e spettacolari dove portare i bambini ed è anche un giardino. Si estende lungo il tratto finale del Parco del Mincio, vicino al Lago di Garda, con una superficie i 60 ettari e una quantità sterminata di fiori, tra tulipani, rose, narcisi, giacinti, iris e muscari. Dal mese di maggio e fino a settembre fioriscono le 30.000 rose del meraviglioso Viale delle Rose. Il parco Sigurtà ospita diciotto specchi d’acqua, grandi prati, un labirinto e sorge Villa Sigurtà. Un luogo ideale per tutta la famiglia e con tante attività ed eventi per i bambini. Info: www.sigurta.it

Parco Nazionale Cinque Terre. Attorno ai favolosi borghi delle Cinque Terre, sulle montagne che scendono a picco sul mare della Rivera Ligure di Levante sorge questo favoloso parco che è Patrimonio dell’Umanità Unesco. Un territorio di una bellezza eccezionale, che piacerà sicuramente anche ai bambini, tra vigneti coltivati a terrazza e borghi marinari di case coloratissime. Portare i vostri bambini alla scoperta dei borghi di Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso al Mare e dei sentieri a picco sul mare che li collegano, in mezzo ai boschi dove andare alla scoperta di chiesette e santuari. Nel Parco si organizzano visite e trekking guidati anche per famiglie. Info: www.parconazionale5terre.it

LEGGI ANCHE: MUSEI PER I BAMBINI: I LUOGHI PIÙ DIVERTENTI PER TUTTA LA FAMIGLIA

Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sull’Appennino tosco-romagnolo, tra le province di Arezzo e Forlì Cesena si estende questo bellissimo parco naturale dai paesaggi suggestivi. Tra boschi di querce, faggi, castagni, e montagne ricoperte di verde, a ogni cambio di stagione cambiano i colori. Lo spettacolo più bello è in autunno quando le foglie si tingono di giallo, oro, arancio e rosso. Il parco offre una incredibile varietà di flora e fauna, da ammirare lungo i numerosi sentieri escursionistici, per tutti i livelli di difficoltà e allenamento. Da non perdere la visita ai famosi santuari di Camaldoli e La Verna, piaceranno anche ai bambini con la loro atmosfera suggestiva e misteriosa. Nell’area del parco sono disponibili aree attrezzate per i turisti, tra picnic e camping. Si organizzano visite guidate, spettacoli e attività per bambini. Info: www.parcoforestecasentinesi.it

Parco Regionale del Matese. Poco battuto dai grandi itinerari, ma una vera e propria bellezza selvaggia è questo parco naturale della Campania, in provincia di Caserta, al confine con il Molise. Qui trovate montagne aspre e vallate spaziose, dove vivere in tutta libertà le meraviglie della natura, tra pascoli, prati, laghi, torrenti, cascate, boschi di faggete, gole e grotte spettacolari. Da vedere è il Lago del Matese, un bacino che sorge al centro di una vallata pianeggiante circondata dalle montagne. Il lago è incluso nel territorio del comune di San Gregorio Matese. Un territorio tutto da scoprire, con diversi percorsi escursionistici, rifugi e strutture ricettive per fermarsi a mangiare e a soggiornare. Il Parco del Matese è adatto ai bambini, con attività ed eventi a loro dedicati. Per Info: www.parcoregionaledelmatese.it

Infine, vi ricordiamo anche le altre nostre proposte per la montagna. Ultime occasioni per i weekend di fine estate e inizio autunno da trascorrere con tutta la famiglia in mezzo alla natura.

LEGGI ANCHE: IN VIAGGIO CON I BAMBINI: CONSIGLI PER UNA VACANZA SERENA

Che ne pensate di queste proposte unimamme?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.