Stefano Accorsi “posso cambiare un pannolino senza guardare”

Stefano Accorsi, di recente è diventato di nuovo papà e ne ha parlato a Verissimo.

Unimamme, Stefano Accorsi è uno dei volti più noti del panorama cinematografico italiano. Di recente l’attore è stato invitato come ospite a Verissimo.

Stefano Accorsi: il lockdown e la famiglia

In questa occasione Accorsi ha avuto modo di parlare della sua famiglia, del lockdown e di paternità.

Stefano Accorsi ha spiegato che è giusto fare dei sacrifici per salvare delle vite umane e che non si deve vedere tutto questo come una limitazione delle libertà personali. Le sue ultime riprese risalgono a fine 2019 e da allora, come tanti, ha lavorato da casa, godendosi la vita domestica.

Il 18 agosto scorso Accorsi è diventato padre per la quarta volta del piccolo Alberto, il secondo figlio avuto da Bianca Vitali dopo Lorenzo, nel 2017. Accorsi però ha anche altri due figli: Orlando di 14 anni e Athena di 11, avuti dall’attrice Laetitia Casta. “Noi l’assembramento lo abbiamo a casa, non siamo una famiglia, siamo un assembramento” ha dichiarato l’attore prossimamente sui nostri schermi con Lasciami andare.

“Sì, sono diventato padre per la quarta volta di Alberto, è sempre un’emozione fantastica, meravigliosa, è sorprendente come la vita che accogli ha le sue regole. Ha già un suo mondo, un suo imprinting, lo scopriremo meglio presto“. Accorsi ha parlato di essere padre a 50, che compirà l’anno prossima. L’attore ha spiegato che sotto certi punti di vista si è più pronti.

“Da un lato sei più abituato, io posso cambiare un pannolino senza guardare, e dall’altro ti stanchi un po’ di più, anche se sai dosare meglio le energie” ha aggiunto Accorsi.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste affermazioni raccolte a Verissimo? Noi vi lasciamo con Pierfrancesco Favino a Venezia con la figlia di 7 anni.

