Carlos Corona sulla telefonata choc: “i miei erano pensieri malvagi”

Carlos Corona pubblica una storia dal suo account Instagram, il seguito della vicenda delle telefonate.

Unimamme, ieri abbiamo assistito al dramma delle telefonate ricevute da Nina Moric, in una delle quali il figlio Carlos le chiedeva aiuto.

Carlos Corona: il chiarimento sulla telefonata

Nell’altra Fabrizio Corona, suo ex marito, la minacciava di farle del male. Dunque eravamo rimasti all’avvocato della Moric che aveva preso provvedimenti.

Oggi però giunge la smentite di uno dei protagonisti di questo triangolo famigliare: Carlos infatti ha pubblicato delle storie sul suo account Instagram in cui chiarisce quanto accaduto. Su Ig Stories il ragazzo, diventato da poco maggiorenne, scherza col padre sulle accuse di violenza.

“Buongiorno a tutti. Farò un’intervista dove dirò la verità su questa cosa. In quel momento ho detto quelle cose perché non le pensavo. Ero circondato da pensieri che non avevano senso, perché sono pensieri di male, che non esistono. Perché come dice Sant’Agostino il male è vuoto, appunto, essendo male. Non c’entra niente tutto quello che hanno riportato” sostiene Carlos che nei video appare calmo e rilassato.

Accanto a lui poi compare il padre Fabrizio Corona che afferma: “Aspetta, magari pensano che adesso ti picchio, ti do quattro pugni in faccia» e Carlos risponde “Aiuto, aiuto, io sono un metro e novanta”.

“Ti costringo con atteggiamenti pusillanimi a fare il male? Ti strozzo e ti obbligo a fare male” chiede ancora Fabrizio Corona. “Ti ho costretto a vivere in questa casa? Stai male in questa casa? Spiegherai perché tua madre ha avuto la follia di pubblicare quella cosa? Sei felice? In questa casa c’è il male? Stai bene?”. Il figlio di Fabrizio Corona dichiara di essere felice, di stare bene e che nessuno lo costringe a stare col padre.

Unimamme, voi cosa ne pensate? Noi vi lasciamo con Nina Moric che rimproverava Carlos.

