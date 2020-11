Maxi richiamo di prodotti alimentari: le allerte del Ministero

Pubblicati vari richiami di diversi marchi e di diversi alimenti, ma tutti per lo stesso motivo anche grave. Ecco cosa controllare.

Sul sito del Ministero della Salute da alcuni giorni vengono pubblicati numerosi richiami di prodotti salati o dolci che hanno dei semi di sesamo che non possono essere consumati perchè nocivi per la salute.

Grazie alla rintracciabilità, i vari produttori sono riusciti a risalire all’alimento che contiene i semi di sesamo contaminati.

Richiami di prodotti alimentari: i marchi ed i lotti da controllare

In un ultimo maxi richiamo con data del 06 novembre sono stati richiamati diversi prodotti di due marchi. Il primo è San Giorgio con con sede dello stabilimento Via Giliberto Petti, 10/II Castel San Giorgio (SA). S.p.A con il richiamo di:

Cornetto 5 cereali ai frutti rossi in confezioni da 4.8 Kg con 60 pezzi da 80 gr. I lotti da controllare sono 4: L20066-20163-20185-20196, con data di scadenza: 10-05-2021,

in confezioni da 4.8 Kg con 60 pezzi da 80 gr. I lotti da controllare sono 4: L20066-20163-20185-20196, con data di scadenza: 10-05-2021, Demi Baguette Finlandese in confezione da 3.5 Kg con 25 pezzi da 140 gr cadauno. Il lotto da controllare è L20070 con data di scadenza 10-03-2021.

in confezione da 3.5 Kg con 25 pezzi da 140 gr cadauno. Il lotto da controllare è L20070 con data di scadenza 10-03-2021. Fagottino vegano cereali antichi frutti rossi in confezioni da 4250 gr con 50 pezzi da 85 gr. I lotti sono 4: L20062-20174-20198-20209 con data di scadenza 06-06-2021.

Cornetto 5 cereali vuoto in scatole da 3.5 kg con 50 pezzi da 70 gr. I lotti da controllare sono tre: L20162-20177-20198, con data di scadenza 12-05-2021.

in scatole da 3.5 kg con 50 pezzi da 70 gr. I lotti da controllare sono tre: L20162-20177-20198, con data di scadenza 12-05-2021. Fagotto vegano cereali antichi frutti rossi: in scatole da 7 kg con 100 pezzi da 70 gr. Il lotto da controllare è L20202, con data di scadenza 16-01-2021.

in scatole da 7 kg con 100 pezzi da 70 gr. Il lotto da controllare è L20202, con data di scadenza 16-01-2021. Fagotto vegano cereali frutti rossi da 85 gr. I lotti da controllare sono tre: L20219-20161-20223, con data di scadenza 06-06-2021.

Il secondo marchio da controllare è uno molto conosciuto per quanto riguarda patatine e salatini, San Carlo prodotti da Lajkonik Snacks Sp.o in Polonia:

Salatini mix 500 gr il lotto da controllare è S 0405-2 ed anche il lotto S 0405 30. La data di scadenza per entrabi i lotti è una 02-07-2021.

Il motivo del richiamo per tutti questi prodotti è la presenza di ossido di etilene nei semi di sesamo oltre i limiti di legge.

L’avvertenza, come si legge anche dalla nota, è quella di non mangiare il prodotto ed a smaltirlo. In alternativa lo si può riportare anche al punto vendita per avere un rimborso o la sostituzione dell’articolo con un altro. In questo ultimo caso non c’è bisogno di esibire lo scontrino fiscale.

Per ulteriori info contattare la San Giorgio S.p.A. al numero 0819535124 int.104

Voi unimamme consumate questo prodotto? Cosa ne pensate dei vari richiami, come quello del pesce spada surgelato?

