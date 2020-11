Ora che a scuola bisogna usare obbligatoriamente la mascherina cosa cambia? Si continuerà a considerare il compagni o il docente eventualmente positivo contatto stretto?

Unimamme, come saprete, secondo l’ultimo dpcm dove la scuola continua in presenza i bambini e ragazzi devono indossare la mascherina. Sono esonerati dall’obbligo i piccoli sotto i 6 anni e chi ha patologie o disabilità incompatibili con la mascherina.

Mascherina e contatto stretto a scuola: il quesito delle mamme

Non sempre vige l’obbligo della mascherina in classe: in alcuni momenti come la mensa, la merenda, per bere o durante la lezioni di canto è possibile abbassarla.

In precedenza vi avevamo parlato dei protocolli che vengono messi in atto quando in classe vi è uno studente positivo.

Fino ad ora se uno studente o l’insegnante risultavano positivi al tampone la classe veniva messa in quarantena per almeno 10 giorni.

In tal caso è previsto che i genitori monitorino lo stato di salute del figlio e se compaiono i sintomi, come mal di gola, raffreddore, tosse e febbre, perdita di gusto o olfatto bisogna segnalarlo al medico o al pediatra che provvederà a far fare il tampone, solo se il piccolo ha febbre alta o difficoltà respiratorie bisogna chiamare il 112. Dopo 10 giorni si può fare il tampone, oppure proseguire la quarantena fino allo scadere dei 14 giorni se senza sintomi e poi tornare alle normali attività.

Le faq del Ministero della Salute hanno chiarito inoltre chi sia un contatto stretto di una persona positiva e, in una delle voci si legge:

“chi si è trovato in un ambiente chiuso (per es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale ) con un caso di Covid – 19 senza dispositivi di protezione (la mascherina)“.

Ora però i bambini un aula indossano la mascherina oltre ad essere adeguatamente distanziati, quindi le mamme si chiedono: in caso un alunno o l’insegnante dovessero risultare positivi, se la regola del contatto stretto con conseguente quarantena, valga ancora o meno visto che i bambini indossano sempre i dispositivi di protezione.

Speriamo che a questo dubbio arrivi presto una risposta chiara.

Unimamme, voi cosa ne pensate?

