Chi è il bambino nella foto? Oggi è un uomo che ha fatto la storia

Questo bambino in foto che è in braccio alla sua mamma è una delle persone che ha cambiato la storia. Ecco chi è.

Riuscite a riconoscere il bambino nella foto? Si tratta di una delle persone più importanti al Mondo e che ha cambiato anche la storia.

Dopo diversi anni è ritornato a far parlare di se durante le ultime presidenziali Americane e sopratutto dopo la vittoria di Biden contro l’uscente Presidente Trump.

Barack Obama: la foto con la mamma è dolcissima

Il bambino nella foto che è seduto sulle gambe della mamma è Barack Obama. E’ stato l’ex Presidente degli Stati Uniti a postare sul suo profilo Instagram l’immagine in bianco e nero che lo ritrae mentre siede sorridente sulle ginocchia della madre.

Obama è nato nel 1961 ed e’ diventato il 44′ presidente degli Stati Uniti d’America, insediandosi ufficialmente in carica il 20 gennaio 2009 ed +è stato il primo presidente americano afroamericano. Con il suo famosissimo motto “Yes we can” (si, possiamo) ha spinto tutta l’America a mettersi in gioco, a ricostruirsi, a brillare di nuovo, nonostante tutte le chiare difficoltà anche economiche del momento.

La sua infanzia non è stata delle più semplici, i genitori di Obama si separarono e successivamente il papà, che aveva visto poco durante la sua infanzia, mori’. Già da piccolo era molto acuto ed intelligente con la voglia di imparare senza perdersi d’animo.

Con la madre ha sempre avuto un bel rapporto e le deve molto come scrive nel post che accompagna la foto: “Mia madre era forte, intelligente e marciava al proprio ritmo. Credeva che il mondo offrisse infinite opportunità per un’istruzione morale. Così, io e mia sorella Maya abbiamo imparato presto quanto contasse la lotta per i diritti civili, quale impatto la povertà avesse sulle persone nel mondo e quanto fosse importante rispettare le altre culture e i loro diversi punti di vista. Mia madre credeva che il potere non scaturisse dallo schiacciare le persone, ma dall’aiutarle a rialzarsi. Ed è sempre stata certa di come, di fronte all’ingiustizia ed agli impulsi primordiali dell’umanità, la logica e il progresso avrebbero prevalso. “Il mondo è complicato, Bar”, mi diceva, “Ed è perciò che è interessante”“.

Dal matrimonio con Michelle Obama sono nate due ragazze: Sasha e Malia Obama 22 e 19 anni. Qualche anno fa, Michelle Obama ha fatto una confessione che ha stupito tutti. L’ex first Lady aveva raccontato le sue difficoltà per diventare madre e di aver concepito le due figlie con la fecondazione in vitro.

Voi unimamme lo avete riconosciuto subito?