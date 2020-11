Stasera ospite al quinto live X Factor ci sarà il rapper Ernia. Ecco chi è.



Grande attesa questa sera per la quinta puntata dei live show di X Factor, in onda alle 21.15 su Sky Uno e Now Tv. Gli ospiti della puntata saranno due rapper famosi e di successo: Gué Pequeno e Ernia.

Scopriamo insieme chi è Ernia, conosciuto anche come il duca del rap italiano.

X Factor: Chi è Ernia? Età, altezza, carriera e vita privata

Sono due rapper milanesi di successo gli ospiti del quinto live di questa sera di X Factor, il music talent più amato: Gué Pequeno ed Ernia. Il primo conosciuto come il re e il secondo come il duca del rap italiano. Entrambi hanno conquistato numerosi dischi di platino con i loro album e singoli.

Durante l’estate abbiamo ascoltato i loro tormentoni Superclassico e Chico. Stasera sul palco di X Factor si esibiranno insieme sul palco. In attesa di vederli e ascoltarli, impariamo a conoscere meglio Ernia. Chi è, quanti anni ha e cosa fa nella vita privata oltre a quella professionale.

Ernia è il nome d’arte di Matteo Professione, giovane nato il 29 novembre 1993 a Milano, sotto il segno del Sagittario. Presto compirà 27 anni. Ernia è cresciuto nel quartiere QT8 di Milano e ha un bisnonno materno originario del Montenegro e uno materno di origine svizzera. Nonostante sia un cantante professionista, i genitori del rapper lavorano fuori dal mondo artistico. La madre è di lettere e di latino, mentre il padre lavora in banca.

Il rapper ha diversi tatuaggi sul corpo, il primo che ha fatto è la scritta “Fehu” sul polso, poi un orso all’altezza della spalla e il nome del quartiere QT8 sulla caviglia.

Matteo Professione si è iscritto alla facoltà di Lettere moderne per passare poi a Lingue e letterature straniere. Studi che hanno influenzato la scrittura delle sue canzoni, con La sua formazione traspare anche nei testi delle sue canzoni, con riferimenti a poesie di autori come Baudelaire o alla tradizione del canzone d’autore italiana. Il rapper sta avendo grande successo grazie alla sue canzoni colte e leggere allo stesso tempo. I suoi video su YouTube hanno milioni di visualizzazioni e moltissimi like.

Prima di diventare Ernia, Matteo Professione ha iniziato la carriera artistica con i Troupe D’Elite, gruppo di cui faceva parte anche il cantante Ghali. Il giovane rapper ha provato anche ad entrare al talent Amici, di Maria De Filippi, ma non è stato preso. Dopo alcuni mesi vissuti a Londra, Matteo è tornato in Italia dove ha trovato un lavoro presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, per poi andare di nuovo all’estero, questa volta in Francia. Tornato di nuovo in Italia, si è lanciato nella carriera musicale come cantante solista, diventando il rapper Ernia. Il nome lo ha scelto da un’ernia di una sua amica.

Il successo è arrivato dopo la pubblicazione dell’album “Gemelli”, con i brani Certi Giorni e Superclassico. Il suo secondo album “68” ha vinto quasi subito disco di platino. Nella sua carriera, Ernia ha collaborato con artisti come Fabri Fibra ed Elodie.

Nella vita privata Matteo Professione è molto riservato. Mostra poco, ma sappiamo che è fidanzato con la modella Valentina Cabassi, di tre anni più giovane (nata nel 1996). Il rapper è tifoso del Milan e tra i suoi cantanti preferiti ci sono 50 Cent, Fabrizio De André e Caparezza.

Che ne pensate unimamme di questo ospite? Guarderete X Factor stasera?

