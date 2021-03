Chiara Ferragni, ecco come le zie sostituiscono Fedez via per il Festival | FOTO

Come già sapete, Fedez è impegnato con il Festival di Sanremo che lo costringerà a stare lontano dalla sua adorata famiglia per una decina di giorni. In assenza del papà, la Chiara Ferragni può contare sul prezioso aiuto delle zie di Leone

Chiara Ferragni ha pubblicato diverse storie in cui Leone ride e gioca con le sue adorate zie, Francesca e Valentina. Le due, infatti, sono molto legate al loro nipotino e, in questi giorni, sono apparse spesso al suo fianco. Adesso che Chiara non può contare sulla vicinanza del marito Fedez, le sue sorelle la aiutano in attesa di partorire la sua piccolina.

Chiara Ferragni incinta, ad aiutarla ci sono le zie di Leone

In queste ore, Chiara sta postando diverse storie in cui sono presenti le sorelle Francesca e Valentina. In una di queste, infatti, Valentina gioca e balla con Leone dimostrando un grande affiatamento con il bambino.

In un’altra, entrambe le sorelle di Chiara sostituiscono Fedez nella routine prima di andare a dormire di Leone. Le due, infatti, leggono al bambino un libro prima di andare a letto proprio come è solito fare il rapper.

L’importanza degli zii per i nipoti

Gli zii svolgono un ruolo molto importante nello sviluppo emotivo del bambino. Dato che le famiglie tendono ad essere sempre più formate da figli unici, la figura dello zio o della zia può diventare una sorta di fratello o sorella maggiore a cui rivolgersi quando si hanno delle difficoltà o si ha bisogno di consigli.

In particolare, il rapporto può diventare ancor più importante nell’adolescenza. In quel periodo, infatti, i ragazzi tendono a scontrarsi con i genitori, in questo contesto, gli zii possono diventare dei veri e propri confidenti con i quali parlare di argomenti che con i genitori si ha il timore di affrontare.

Ad ogni modo, tornando a Fedez, il rapper dalla sua stanza di albergo sta pubblicando delle storie in compagnia di Francesca Michielin con la quale duetterà sul palco dell’Ariston. La mancanza della famiglia si fa sentire, tuttavia, Fedez fa spesso videochiamate con il figlio Leone durante le quali si mandano teneri baci così come ha mostrato nelle storie in queste ore.

Importante è che Chiara non sia sola: può infatti contare sul supporto di tutta la famiglia.

Unimamme avevate già visto le storie pubblicate dalle sorelle Ferragni ? E voi che zie siete con i vostri nipoti o che aiuto avete ricevuto?