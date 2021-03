Chiara Ferragni ha finalmente partorito. Rivelato finalmente il nome della figlia assieme con le prime immagini della bambina.

Dopo ben 39 settimane di attesa è nata la figlia della nota influencer e di Fedez. Le prime reazioni del papà e del neo fratello maggiore Leone.

E’ nata la figlia di Chiara Ferragni e Fedez: benvenuta Vittoria

Chi dice che non ha seguito la gravidanza della bellissima Chiara Ferragni mente. La coppia ha infatti attirato l’attenzione su di sé durante tutto questo anno di pandemia, non solo per il nuovo arrivo, ma per tutti progetti portati avanti per aiutare. Basti pensare al reparto di terapia intensiva del San Raffaele o l’iniziativa di Fedez per i lavoratori dello spettacolo.

Solo per ordine di tempo, le uova solidali di Pasqua per aiutare “I bambini delle fate” e le famiglie con figli nello spettro autistico.

La bambina, il cui nome non è Viola ma Vittoria, è nata da poco e subito la sua foto è stata condivisa sia sul profilo di Chiara che su quello del marito.

Dolcissimo anche il video di Leone che saluta i genitori e la sua sorellina, visibile nelle storie di Chiara e Federico con il nonno materno: “ciao mamma e papà, ciao sorellina, vi aspetto con amore“.

La piccola, come ha raccontato la mamma, è nata sotto il segno dell’Ariete.

In attesa di conoscere maggiori dettagli della nascita, come è stato fatto per il primo figlio, e di sapere che Chiara e la piccola stanno bene, vediamo il video del compleanno di Leone “supereroe”, che ha da pochi giorni compiuto 3 anni!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Tanti tanti auguri alla neocoppia di bis-genitori da tutte noi!