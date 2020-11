Chi è questa ragazzina in foto? Oggi è una zia tra le più amate d’Italia

Questa ragazzina nella foto è una delle zie più amate d’Italia. Ha tanti nipoti che le vogliono bene, ma solo due sono suoi. Ecco chi è.

Riuscite a riconoscere questa ragazza in una foto in bianco e nero con il viso imbronciato? Da molti anni è sempre presente nelle “nostre case” con le sue trasmissioni di successo. Sarà anche la madrina della figlia di un’altra conduttrice televisiva.

La ragazza è diventata oltre ad una bravissima presentatrice anche mamma e poi nonna ed ama moltissimo i suoi nipoti. Non l’avete ancora riconosciuta allora leggete e vi sveliamo chi è.

Mara Venier: la foto in bianco e nero di quando aveva 20 anni

La ragazza in foto con un paio di pantaloni stretti, maglietta a maniche corte e seduta a gambe incrociate mentre tiene in mano una palla da bowling è Mara Venier.

Si, proprio la bravissima conduttrice in uno scatto che risale agli anni 70, una delle poche foto della Venier da giovanissima. La foto è stata pubblicata da Nicola Carraro, il marito, sul suo profilo Instagram, anche lui sfida i suoi fan ad indovinare la ragazza in foto.

Mara Venier, capelli lunghi, leggermente mossi, di colore castano scuro con un viso serio e leggermente imbronciato, era ed è ancora una bellissima donna.

La Venier , il suo vero nome è Mara Provoleri, adesso conduce tutte le domeniche pomeriggio la sua trasmissione di successo, Domenica In è nata a Venezia, il 20 ottobre del 1950. La sua infanzia, però, la vive a Mestre e nel 1971 si trasferisce a Roma per intraprendere la carriera di attrice.

Dal matrimonio con l’attore Francesco Ferracini ha avuto Elisabetta che l’ha resa nonna nel 2002. Ha anche un altro figlio, Paolo avuto con l’attore Pier Paolo Capponi.

Elisabetta che l’ha resa nonna di Claudio, un bellissimo bimbo di due anni e Paolo l’ha resa nonna di Giulio di 17 anni. Con i nipoti ha un rapporto bellissimo, fatto di baci e coccole con il più piccolo e di complicità con il nipote maggiore. In una passata intervista al Corriere della Sera aveva ammesso il grande amore che ha per i suoi nipoti: “Non ho paura di dire che i miei nipoti sono la mia ragione di vita. E anche la parola, nonna, mi piace proprio. Non mi ha mai spaventata. Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima, ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta”.

Voi unimamme l’avete riconosciuta subito?

