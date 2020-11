Al via la terza serata dei live di X Factor, vi segnaliamo i brani assegnati ai cantanti della squadra Over.



Stasera, giovedì 12 novembre, va in onda una nuova puntata di X Factor, il music talent più amato dal pubblico. L’appuntamento è con il terzo live show del talent che comincia a entrare nel vivo, con una competizione sempre più agguerrita.

Nella puntata precedente, quella del secondo live, ci sono state due eliminazioni: sono usciti dalla gara Eda Marì, della categoria Over, che era già andata al ballottaggio nella prima puntata dei live, e il gruppo dei Manitoba. Entrambi hanno perso la sfida contro Santi, cantante degli Under Uomini che è riuscito a superare due ballottaggi.

C’è grande attesa per gli ospiti di questa sera, che saranno il rapper Fedez, già giudice nelle precedenti edizioni del music talent, e i Purple Disco Machine e Sophie and the Giants.

Intanto scopriamo quali sono i brani assegnati dal giudice Mika ai cantanti della categoria Over, la squadra da lui capitanata.

X Factor: cantanti Over pronti per il terzo live

Anche gli artisti della categoria Over, come i Gruppi, sono rimasti “orfani” di un compagno di squadra, con l’eliminazione di Eda Marì. In gara a X Factor 2020 rimangono N.A.I.P. e Vergo. Ecco quali sono i brani che il capitano Mika ha assegnato loro per questa sera.

I cantanti Over ci proporranno stasera una cover e un brano inedito.

A Vergo è stato assegnato il famosissimo e impegnativo brano La Cura di Franco Battiato.

N.A.I.P., invece, proporrà il brano suo originale dal titolo Oh Oh Oh. Sarà curioso vedere come si esibirà sul palco questo artista stravagante.



Vedremo se Mika e gli altri giudici saranno soddisfatti delle interpretazioni dei due artisti.

Vergo è il nome d’arte di Giuseppe Piscitiello, cantate nato nel 1991 a Palermo, dove ha frequentato il Conservatorio.

N.A.I.P. è acronimo di “Nessun artista in particolare”. Il vero nome del cantante è Michelangelo Mercuri, 29enne di Bologna ma originario di Lamezia Terme.

Il talent X Factor si può guardare in tv sul canale Sky Uno, sul web su Now Tv o tramite app Sky Go.

Che ne pensate unimamme di queste scelte? Le approvate? In questa categoria c’è il vostro artista preferito?

