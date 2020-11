By

Al via questa sera la terza serata dei live di X Factor, ecco quali sono i brani assegnati ai Gruppi.

C’è grande attesa per il terzo live di X Factor di questa sera, trasmesso da Sky (su Sky Uno e NowTv). Ospiti della serata saranno il rapper Fedez, già giudice nelle precedenti edizioni del music talent, e i Purple Disco Machine e Sophie and the Giants.

La scorsa puntata ha visto due eliminazioni di concorrenti: Eda Marì, della categoria Over, che era già andata al ballottaggio nella prima puntata dei live, e il gruppo dei Manitoba. Entrambi hanno sfidato Santi, cantante degli Under Uomini che è riuscito a superare due ballottaggi.

Anche questa sera è probabile che non ci sarà Alessandro Cattelan come presentatore, che aveva già saltato la puntata perché positivo al Covid-19. Lo aveva sostituito Daniela Collu.

Scopriamo qui quali sono i brani assegnati da Manuel Agnelli ai concorrenti della sua squadra, quella dei Gruppi.

X Factor: Gruppi pronti per il terzo live

Con l’eliminazione dei Manitoba, nella seconda puntata dei live, i gruppi rimasti in gara a X Factor sono due: i Little Pieces of Marmelade (LPOM) e i Melancholia.

Tra i brani assegnati al terzo live questa sera ai gruppi ascolteremo un inedito e una cover.

I Little Pieces of Marmelade canteranno un loro inedito intitolato LPOM, dallo stesso nome della loro band. Il gruppo è formato da Frankie (Francesco), batterista e prima voce, e DD (Daniele), chitarrista e seconda voce. I due ragazzi vengono da Filottrano, in provincia di Ancona

I Melancholia interpreteranno Grounds degli Idles. Il gruppo è formato da una ragazza e due ragazzi di Foligno: Benedetta Alessi 22 anni, voce, Filippo Petruccioli 23 anni, alla chitarra, e Fabio Azzarelli 24 anni, alle tastiere.

Così ha scelto il giudice Manuel Agnelli che guida la squadra dei Gruppi.

I due gruppi rimasti in gara dovranno dare prova della loro bravura dal vivo.

Il talnet X Factor si può guardare in tv sul canale Sky Uno, sul web su Now Tv o tramite app Sky Go

Che ne pensate unimamme di queste scelte? Le approvate? In questa categoria c’è il vostro artista preferito?

