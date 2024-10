Halloween, come spiegare la festa ai più piccoli? Le origini e la leggenda

Si avvicina Halloween, festa d’importazione. Come spiegare la celebrazione ai più piccoli? Scopriamolo assieme.

Halloween è una festa che affascina grandi e piccini con i suoi misteri, le sue leggende e le sue tradizioni. Ma come spiegare ai bambini l’origine di questa celebrazione così particolare? Scopriamo insieme le radici celtiche di Halloween e alcune delle leggende più famose che caratterizzano questa notte magica.

Contrariamente a quanto molti pensano, Halloween non ha origine negli Stati Uniti ma affonda le sue radici nella cultura celtica. Per questo antico popolo, la fine di ottobre segnava il termine dell’estate e l’inizio del nuovo anno. La festa di Samhain era un momento importante per ringraziare le divinità per i raccolti ottenuti durante l’anno. Era anche credenza comune che durante la notte del 31 ottobre, il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliasse fino a permettere agli spiriti di attraversarlo.

Halloween, la tradizione delle lanterne e la leggenda di Jack O’Lantern

Per guidare gli spiriti nel loro cammino verso il mondo dei viventi, i Celti avevano l’usanza di lasciare delle lanterne fuori dalle proprie abitazioni. Questa pratica è all’origine della moderna tradizione della zucca intagliata o “Jack-o’-lantern“. Inoltre, venivano preparati dolcetti da lasciare fuori dalla porta in modo da accogliere gli spiriti benevolenti: da qui nasce il costume del “dolcetto o scherzetto” che vede protagonisti i bambini mascherati nelle strade alla ricerca di dolci.

La pratica del “dolcetto o scherzetto” è diventata uno degli aspetti più divertenti e attesi della festa di Halloween. I bambini si travestono con costumi spaventosi o fantasiosi e vanno in giro per le case chiedendo dolci. Questo uso ha radici antiche ed era pensato originariamente per placare gli spiriti maligni o per onorare quelli benevolenti che visitavano il mondo dei viventi nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre.

Una delle storie più affascinanti legate alla tradizione di Halloween è senza dubbio quella di Jack O’Lantern. Protagonista è Jack, un ubriacone irlandese noto per la sua astuzia nel raggirare persino il Diavolo. Secondo la leggenda, Jack riuscì a intrappolare Satana due volte grazie al suo ingegno: prima costringendolo a trasformarsi in una moneta che poi tenne vicino a un crocefisso per impedirgli ogni fuga; poi incise una croce su un albero su cui aveva convinto il Diavolo ad arrampicarsi.

Alla fine della sua vita terrena, né Paradiso né Inferno vollero accogliere l’anima scaltra dell’uomo; così Jack fu condannato a vagare eternamente nel buio con solo una lanterna ricavata da una rapa (e successivamente da una zucca) illuminargli il cammino: nacque così la figura mitologica del Jack-o’-lantern.

Dal canto nostro, continuiamo a preferire la commemorazione dei defunti, ma se volete contestualizzare al meglio Halloween, vi abbiamo fornito gli elementi migliori per farlo.